TV4-chefen: Rätt av GW att försvara ministerhoten

I TV4:s "Nyhetsmorgon" tog GW ställning för vänsterextremisten Andreas Klominek som står åtalad för olaga hot mot migrationsminister Johan Forssell (M) och biståndsminister Benjamin Dousa (M).

Klominek misstänks bland annat ha lagt ut äpplen målade med Hitlermustasch utanför Forssells bostad och ställt en docka med en låtsaskniv utanför Dousas hem.

– Jag stödjer det till 100 procent. Jag har hygglig ekonomi och kan till och med tänka mig att ta hans rättegångskostnader. Jag är oreserverat på gärningspersonens sida, sade GW Persson.

Vänsterextremist häktad för hot mot ministrar:



Docka med avhugget huvud utanför Benjamin Dousas bostad.



Andreas Klominek, 42, har en lång bakgrund inom våldsvänstern. https://t.co/XxPCSbbUsf — Fria Tider (@friatider) January 23, 2026

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) skriver på X att GW "alltför ofta" visat prov på bristande omdöme. SD-ledaren Jimmie Åkesson ifrågasätter samtidigt om det inte är dags att låta kriminologen gå i pension.

GW backar dock inte.

– Folk får tycka vad de vill. Angående min pension så är det något jag kommer att vänta med så länge jag kan, säger han.

TV4:s tillförordnade ansvarige utgivare för Nyhetsmorgon och ansvarige utgivare för TV4 Nyheterna, Fredrick Malmberg, försvarar publiceringen.

– De tycker han ska gå i pension, men det tycker inte vi, säger han till TV4.

Fredrick Malmberg är känd för att ha legat bakom förra årets stora svenska mediebluff om att Örebroskytten på Risbergska skolan hade ropat "Ni ska bort från Europa!". TV4-chefen vidhöll in i det sista att den mycket hårt kritiserade publiceringen, som gjordes i ett känsligt läge strax efter massmordet, varit korrekt.

Han framhåller nu apropå GW-bråket att även kontroversiella åsikter måste få uttryckas.

– Yttrandefriheten innebär att även stark, provocerande och obekväm kritik mot makthavare eller rättsväsendet måste få uttryckas – särskilt i politiska frågor. Att Leif GW Persson offentligt tar ställning, hur kontroversiellt det än är, är i sig ett uttryck för denna grundläggande frihet, säger han till TV4.

Samtidigt understryker han att hot inte är acceptabla.

Rättegången mot Andreas Klominek inleddes förra veckan. Varken Forssell eller Dousa vill själva kommentera GW Perssons uttalanden, med hänvisning till den pågående rättsprocessen.