© TV4/FT BILD/Privat
"De tycker han ska gå i pension, men det tycker inte vi", säger Fredrick Malmberg.

TV4-chefen: Rätt av GW att försvara ministerhoten

Publicerad 23 februari 2026 kl 12.19

Media. Leif GW Perssons stöd till en åtalad vänsterextremist som misstänks ha hotat två moderata ministrar har utlöst kraftiga reaktioner. Nu går TV4-chefen Fredrick Malmberg – mest känd för "ni ska bort från Europa"-bluffen – ut och försvarar kriminologen.

Dela artikeln

I TV4:s "Nyhetsmorgon" tog GW ställning för vänsterextremisten Andreas Klominek som står åtalad för olaga hot mot migrationsminister Johan Forssell (M) och biståndsminister Benjamin Dousa (M).

Klominek misstänks bland annat ha lagt ut äpplen målade med Hitlermustasch utanför Forssells bostad och ställt en docka med en låtsaskniv utanför Dousas hem.

– Jag stödjer det till 100 procent. Jag har hygglig ekonomi och kan till och med tänka mig att ta hans rättegångskostnader. Jag är oreserverat på gärningspersonens sida, sade GW Persson.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) skriver på X att GW "alltför ofta" visat prov på bristande omdöme. SD-ledaren Jimmie Åkesson ifrågasätter samtidigt om det inte är dags att låta kriminologen gå i pension.

GW backar dock inte.

– Folk får tycka vad de vill. Angående min pension så är det något jag kommer att vänta med så länge jag kan, säger han.

TV4:s tillförordnade ansvarige utgivare för Nyhetsmorgon och ansvarige utgivare för TV4 Nyheterna, Fredrick Malmberg, försvarar publiceringen.

– De tycker han ska gå i pension, men det tycker inte vi, säger han till TV4.

Fredrick Malmberg är känd för att ha legat bakom förra årets stora svenska mediebluff om att Örebroskytten på Risbergska skolan hade ropat "Ni ska bort från Europa!". TV4-chefen vidhöll in i det sista att den mycket hårt kritiserade publiceringen, som gjordes i ett känsligt läge strax efter massmordet, varit korrekt.

Han framhåller nu apropå GW-bråket att även kontroversiella åsikter måste få uttryckas.

– Yttrandefriheten innebär att även stark, provocerande och obekväm kritik mot makthavare eller rättsväsendet måste få uttryckas – särskilt i politiska frågor. Att Leif GW Persson offentligt tar ställning, hur kontroversiellt det än är, är i sig ett uttryck för denna grundläggande frihet, säger han till TV4.

Samtidigt understryker han att hot inte är acceptabla.

Rättegången mot Andreas Klominek inleddes förra veckan. Varken Forssell eller Dousa vill själva kommentera GW Perssons uttalanden, med hänvisning till den pågående rättsprocessen.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson: "Dags att låta GW gå i pension"

Storbråk efter aktion mot ministrar. GW om Malmer Stenergard: "Hon kan stoppa upp sina synpunkter."0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.