TV4 utser segrare i debatten: "Amanda Lind på ena sidan – och Nooshi på andra"

Det var efter SVT:s partiledardebatt i söndags som Per Hermanrud fick frågan i Nyhetsmorgon om det gick att utse en vinnare.

Hermanrud förklarade att Miljöpartiet vann på den ena sidan och Vänsterpartiet på den andra.

– Om man ska utse någon på varje sida tycker jag att Amanda Lind skötte sig väldigt bra på den sidan. Nooshi Dadgostar var som vanligt vass på andra sidan, sade han.

TV4:s programledare anmärkte inte på det han sa.

Så sent som i slutet av april väckte Per Hermanrud uppståndelse för ett annat utspel som enligt kritiker rimmar illa med hans roll som oberoende politisk kommentator.

Programledaren frågade då om det är flera mätningar i rad som Sverigedemokraterna går neråt.

– Trenden för Sverigedemokraterna är neråt och det här är otroligt glädjande, sade han när han skulle kommentera en ny mätning där SD backade med 1,2 procentenheter.

TV4 om att SD går bakåt: "Otroligt glädjande"



Oberoende politiska kommentatorns utspel i Nyhetsmorgon.



Kunde inte hålla tillbaka glädjen när SD minskar med 1,2 procent. https://t.co/9AUr3ac7Zq — Fria Tider (@friatider) April 22, 2026

Klipp med Hermanruds nya kommentar sprids nu på sociala medier.

"Enligt vänstern har han tydligen bara lite otur när han pratar", lyder en kommentar på X.

"Hahaha vilken idiot", skriver en annan användare.