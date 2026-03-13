Två skadade på USA:s hangarfartyg – "brand i tvättstugan"

Publicerad 13 mars 2026 kl 01.04

Utrikes. En brand utbröt den 12 mars ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Gerald R. Ford i Röda havet och skadade två besättningsmän. Den amerikanska flottan uppger att elden började i fartygets tvättstuga och snabbt släcktes.

Händelsen inträffade medan hangarfartyget deltar i Operation Epic Fury, den pågående amerikanska militärinsatsen mot Iran.

Den amerikanska flottan beskrev branden som en intern incident och inte kopplad till strid.

"Den 12 mars upplevde USS Gerald R. Ford (CVN 78) en brand som uppstod i fartygets främsta tvättutrymmen. Orsaken till branden var inte stridsrelaterad och är under kontroll."

"Det finns inga skador på fartygets framdrivningssystem och hangarfartyget förblir fullt operativt."

"Två sjömän får för närvarande medicinsk behandling för icke-livshotande skador och är i stabilt tillstånd. Ytterligare information kommer att lämnas när den blir tillgänglig."

Trots den officiella förklaringen har uppgifterna mötts av skepticism på sociala medier. Flera användare ifrågasätter att ett av världens mest avancerade krigsfartyg plötsligt skulle drabbas av en olycka i tvättutrymmena samtidigt som det deltar i stridsoperationer mot Iran.

Kommentatorer spekulerar i att branden i själva verket kan ha orsakats av ett angrepp, exempelvis drönare eller annan iransk beväpning, något som den amerikanska militären dock inte har bekräftat.

Incidenten inträffar samtidigt som USA är hårt pressat av iranska drönattacker mot militära mål i Mellanöstern, framförallt amerikanska militärbaser och radarutrustning.

Ytterligare fem amerikanska tankplan utslagna – av iransk missil

Ny dyr näsbränna för supermakten i kriget. Flygplanen stod på marken när de träffades, enligt Wall Street Journal. 

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta." 

