Två skadade på USA:s hangarfartyg – "brand i tvättstugan"

Händelsen inträffade medan hangarfartyget deltar i Operation Epic Fury, den pågående amerikanska militärinsatsen mot Iran.

Den amerikanska flottan beskrev branden som en intern incident och inte kopplad till strid.

"Den 12 mars upplevde USS Gerald R. Ford (CVN 78) en brand som uppstod i fartygets främsta tvättutrymmen. Orsaken till branden var inte stridsrelaterad och är under kontroll."

"Det finns inga skador på fartygets framdrivningssystem och hangarfartyget förblir fullt operativt."

"Två sjömän får för närvarande medicinsk behandling för icke-livshotande skador och är i stabilt tillstånd. Ytterligare information kommer att lämnas när den blir tillgänglig."

Trots den officiella förklaringen har uppgifterna mötts av skepticism på sociala medier. Flera användare ifrågasätter att ett av världens mest avancerade krigsfartyg plötsligt skulle drabbas av en olycka i tvättutrymmena samtidigt som det deltar i stridsoperationer mot Iran.

Kommentatorer spekulerar i att branden i själva verket kan ha orsakats av ett angrepp, exempelvis drönare eller annan iransk beväpning, något som den amerikanska militären dock inte har bekräftat.

Incidenten inträffar samtidigt som USA är hårt pressat av iranska drönattacker mot militära mål i Mellanöstern, framförallt amerikanska militärbaser och radarutrustning.