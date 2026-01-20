Tyskland: Vänstern tre gånger våldsammare än högern

Enligt uppgifter från det tyska inrikesministeriet registrerade säkerhetsmyndigheterna under 2025 totalt 606 vänsterextrema våldsdåd riktade mot högeranhängare.

Motsvarande siffra för högerextrema våldsbrott mot vänsteranhängare var 182.

Uppgifterna framgår av ett svar på en parlamentarisk fråga från AFD-ledamoten Martin Hess, rapporterar Nius. Regeringen betonar samtidigt att sammanställningen för året ännu inte är helt avslutad.

Jämfört med året innan syns en kraftig ökning. Under 2024 noterades 416 vänsterextrema attacker mot högern, vilket innebär en uppgång med drygt 31 procent på ett år. Antalet högerextrema våldsbrott ökade också, men mer begränsat: från 147 till 182 fall.

Martin Hess uppger till Nius att både ökningen och de absoluta talen tydligt visar varifrån den största delen av den politiska våldsanvändningen kommer. Han riktar samtidigt skarp kritik mot politiker och medier, som han anklagar för att i åratal ha bagatelliserat eller relativiserat vänsterextremt våld.

Enligt Hess bidrar statligt finansierade, AFA-närstående strukturer och politiskt ointresse till ett klimat där vänsterextrema aktörer indirekt uppmuntras.

Myndigheternas statistik över politiskt motiverad våld visar dessutom att mönstret inte är nytt. Sedan 2019 har vänsterextrema angrepp på högeranhängare varje år varit fler än högerextrema angrepp på vänstern.

Samtidigt pekar opinionsmätningar på en bred oro för "högerextremism" i Tyskland, något som späs på av att medierna och politikerna konsekvent utmålar högern som det överlägset största hotet.

Enligt en färsk mätning från Insa uppger 51 procent av de tillfrågade att de ser högerextremism som ett hot mot den fria demokratiska grundordningen. Samtidigt anser 41 procent att vänsterextremism och islamism utgör liknande hot.