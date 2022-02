Ukrainatopp: USA-medier sprider fake news om invasion

David Arakhamia kom med utspelet i en intervju i tv-kanalen 1+1 på måndagen, rapporterar The New Voice of Ukraine.

Han jämförde de amerikanska mediernas roll med den ryska propagandan, och förklarade att han trodde att "panikfasen" av krisen kommer att vara över om några veckor.

– Jag tror att när den fasen är över om två eller tre veckor så bör vi göra en retrospektiv analys av hur stora, mycket välkända medier började sprida information värre än Olga Skabejeva och Vladimir Solovjov, sade Arakhamia.

Skabejeva och Solovjov är två Putinvänliga ryska tv-profiler.

– Uppenbart falska nyheter i CNN, Bloomberg, Wall Street Journal... Vi måste studera detta, eftersom det en del i ett hybridkrig, fortsatte David Arakhamia.

Den ukrainske partiledaren konstaterade vidare att krisen handlar om att ryssarna försöker få till ett nytt säkerhetsavtal, och att Ukraina bara används som en bricka i det spelet för att få förhandlingspositioner.

Den redan ansträngda ukrainska ekonomin drabbas hårt av ryktena, enligt David Arakhamia. Påståendena om en förestående rysk invasion av Ukraina "kostar landet 2-3 miljarder dollar varje månad", uppger han.