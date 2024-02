Ungern: Ni kan glömma EU-sanktioner mot Tucker

Tucker Carlsons intervju med den ryske presidenten Vladimir Putin väntas bli en av de mest sedda intervjuerna någonsin och kommer att publiceras vid midnatt svensk tid.

Liberala politiker inom EU hotar att straffa den amerikanske journalisten med sanktioner för att han genomfört intervjun.

Men det kan Brysselvänstern bara glömma, meddelar Ungern.

"Bry er inte om att försöka – vi kommer inte låta det ske!" skriver premiärminister Viktor Orbáns politiska chef Balázs Orbán på X.

Don’t bother trying - we won’t let it happen!@TuckerCarlson pic.twitter.com/P4wi1YkwuG

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) February 7, 2024