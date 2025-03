Ungerska kvinnor slipper inkomstskatt livet ut – om de skaffar minst två barn

I ett inlägg på sociala medier meddelar Orban att Ungern nu "skriver historia" genom att skapa "världens första familjecentrerade ekonomi".

Den nya skattebefrielsen innebär att mödrar med ett barn slipper inkomstskatt tills de fyller 30 år, medan de med två eller fler barn helt undantas från skatten för all framtid.

Reformen bygger vidare på en tidigare lag som redan ger livslång skattefrihet för mödrar med minst fyra barn. De ungerska myndigheterna beskriver satsningen som en "global sensation" och ett banbrytande steg i landets ekonomiska politik, rapporterar Euro Weekly News.

Den historiska skattesänkningen kommer inför Ungerns parlamentsval i april 2026. Orban-regeringen har redan vidtagit flera åtgärder för att gynna traditionella ungerska familjer, bland annat genom bostadssubventioner och lågräntelån till föräldrar.

Med den senaste reformen skärps fokus ytterligare på att bygga en framtid där familjebildning och barnafödande premieras ekonomiskt. Regeringen vill vända den negativa befolkningstrenden och även på lång sikt minimera landets beroende av invandring genom att uppmuntra fler ungrare att skaffa barn.

Hungary is making history with the largest tax cut in Europe & the entire Western world!



We are building the world’s first family-centred economy:

👶 One-child mothers exempt from income tax until they turn 30.

👩‍👧‍👦 Two or more children? No income tax for life!



Securing the… pic.twitter.com/iGY96p5LiZ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 16, 2025