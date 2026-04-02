Uniformerade poliser förbjuds delta i Pride

Publicerad 2 april 2026 kl 08.08

Inrikes. Poliser ska inte längre få delta i Prideparader i uniform om de inte är i tjänst. Beslutet motiveras med att uniformen ska hållas politiskt neutral.

Polismyndigheten skärper reglerna kring hur polisuniformen får användas. Framöver ska anställda som vill delta i Pride göra det som privatpersoner och i civila kläder.

Bakgrunden är myndighetens syn på uniformen som ett uttryck för statens maktutövning, som därför inte ska kopplas till olika typer av manifestationer.

– Det handlar om generella principer för hur och när polisuniformen ska användas, säger Malin Sahlström vid Polismyndigheten till Dagens ETC.

Hon betonar att riktlinjerna inte riktar sig mot ett enskilt evenemang, utan gäller brett.

– Inriktningen är att uniform i huvudsak bärs i tjänst, det vill säga vid operativt arbete, officiella uppdrag eller i polisens egna kanaler, säger hon.

Enligt myndigheten är beslutet en följd av ett mer utsatt säkerhetsläge, där offentliganställda i högre grad riskerar att bli måltavlor.

Beskedet möter kritik från vänstern. Polisförbundet anser att Pride handlar om "mänskliga rättigheter" och inte partipolitik, och tycker därför att uniformerat deltagande borde tillåtas.

Även RFSL har i tidigare kritik mot förbudet påstått att deltagande i Pride inte är ett politiskt ställningstagande – utan snarare "förtroendeskapande arbete".

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 564186065

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 564186066

Varnish cache server

