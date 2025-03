USA allt närmare ta över Grönland

– Vårt budskap till Danmark är enkelt: ni har inte tagit väl hand om Grönlands folk, sade Vance vid en amerikansk militäranläggning på ön.

Han menade att Danmark misslyckats med att skydda Grönland mot hot från Ryssland och Kina, och att USA inte längre kunde ignorera öns strategiska läge.

– Vi vill ha goda relationer med alla. Men det innebär också att visa styrka när det krävs, sade Vance.

Vance sade vidare att USA inte hade något annat val än att öka sin närvaro på ön.

– Grönland skulle klara sig bättre under USA:s säkerhetsparaply än under Danmarks, sa han.

– Det är USA:s policy att vilja se förändringar i Grönlands danska ledarskap.

Samtidigt uppmanade han grönländarna att stödja USA:s maktövertagande och lovade dem fortsatt viss autonomi.

– Ja, Grönlands folk kommer att ha självbestämmande. Vi hoppas att de väljer samarbete med USA, för vi är den enda nationen som respekterar deras suveränitet och deras säkerhet – och deras säkerhet är också vår.

Besöket, som ursprungligen blev presenterat som en kulturresa för Vances fru Usha Vance, blev snabbt politiskt laddat efter att den avgående grönländske ledaren Múte Egede kallat det ”mycket aggressivt”.

Istället för att titta på hundslädeslopp som planerat, följde Usha Vance med sin man till Pituffik Space Base på Grönlands nordvästkust – över 160 mil från huvudstaden Nuuk. Där välkomnades paret av amerikanska soldater i iskyla.

– Det är fan så kallt här! utbrast Vance vid ankomsten.

Enligt en högt uppsatt tjänsteman i Vita huset fattade JD Vance beslutet att följa med i sista stund, när kritiken mot fruns besök växte.

– Det var lite av ett dubbelt beslut – dels uppståndelsen från danska ledare, dels att Vance faktiskt velat åka dit länge, sa tjänstemannen till CNN.

– Jag bestämde mig för att jag inte ville att hon skulle ha allt det roliga själv, sa Vance i en video tidigare i veckan.

Med Vance närvarande blev besöket det högst uppsatta av en amerikansk delegation någonsin till Grönland, och det nordligaste en amerikansk ledare rest officiellt.

Men resan fick också en tydligt militär ton. Detaljer ur hans tidigare hårda uttalanden om Europa – bland annat från en privat Signal-chat om möjliga militära attacker i Jemen – fick nytt fokus under resan.

I och med att paret inte besökte vare sig Nuuk eller Sisimiut, där protester var planerade, undveks offentliga sammandrabbningar.

– Trumps tal om annektering och Vance-besöket har enat grönlänningarna i protest, sa Dwayne Ryan Menezes, chef för brittiska tankesmedjan Polar Research and Policy Initiative, till CNN.

– Om de hade åkt till Nuuk eller Sisimiut hade det blivit en PR-katastrof, med bilder av demonstranter med plakat som "Yankee Go Home" och "Make America Go Away".

”Vi vill inte bli en del av USA”

Enligt den grönländska tidningen Sermitsiaq skulle invånare i Sisimiut demonstrera tyst genom att vända ryggen mot vicepresidentens kortege. En av arrangörerna, Minik Lange, sa:

– Vi vill visa världen att vi inte vill bli en del av USA. Det är en stor lögn att vi skulle vilja bli amerikanska medborgare. Det är väldigt respektlöst mot oss grönlänningar.

Jakob Nordstrøm, pilot i Nuuk, höll med:

– Jag tror att många grönlänningar kände sig lättade över att besöket till Nuuk och Sisimiut ställdes in. Amerikaner som turister är välkomna – men det här var inte turism.

Vita huset har tonat ner protesternas betydelse och säger att ändringar i schemat berodde på att det inte fanns färdiga regeringsföreträdare att möta, och att säkerheten kring hundslädesloppet inte kunde garanteras med så kort varsel.

Proamerikanska partiet lämnar regeringen

Samma dag som Vances ankomst tillkännagavs också en ny grönländsk koalitionsregering – utan det proamerikanska partiet Naleraq. Istället blir Jens-Frederik Nielsen från mittenpartiet Demokraatit ny regeringschef.

– Koalitionen kommer mycket lägligt. Den signalerar till Vance att vi står enade i motstånd mot Trumps aggressiva retorik, sa Menezes.

Enligt Ulrik Pram Gad, forskare vid danska Utrikespolitiska institutet, är det mindre aggressivt ur ett grönländskt perspektiv att besöka just Pituffik.

– Det är en plats där grönlänningar är vana vid amerikansk närvaro. Den ligger i princip så långt bort från allt grönländskt som möjligt.

Delegationen bestod även av nationelle säkerhetsrådgivaren Mike Waltz, energiminister Chris Wright och senatorn Mike Lee – en av Trumps starkaste supportrar i frågan om att ta kontroll över Grönland.

Trump själv har trappat upp sin retorik.

– Vi måste ha det. Och jag tror vi kommer att få det, sa han i veckan i podcasten VINCE.

Enligt Vita huset handlar engagemanget om både ekonomi och nationell säkerhet. Men varken Danmark eller Grönland har visat något intresse av att på fredlig väg låta ön övergå i amerikansk kontroll.