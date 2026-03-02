USA bombade där flickskolan träffades

Tidigare har det rapporterats att Israel av allt att döma låg bakom bombningen av Shajareh Tayyebeh-skolan i staden Minab i södra Iran precis i inledningen av det israeliskt-amerikanska anfallskriget.

Nya uppgifter tyder på att det i stället är amerikanerna som bär skulden för attacken, som dödade över 160 flickor.

USA riktade attacker mot det område i Iran där skolan senare träffades av en robot, meddelade tjänstemän i Trumpadministrationen under slutna informationsmöten med kongressledamöter i veckan.

Det uppger två amerikanska tjänstemän som talat med NBC News.

Enligt källorna ska Vita huset ha erkänt att amerikanska styrkor opererade i just den delen av Iran när attacken inträffade.

Samtidigt ska administrationen ha sagt att man är säker på att attacken mot skolan inte utfördes av Israel.

Den amerikanska militärens centralkommando uppger att händelsen fortfarande utreds.

– Självklart riktar vi aldrig attacker mot civila, men vi tittar på det och utreder vad som hänt, säger USA:s försvarsminister Pete Hegseth i en kommentar.

USA:s utrikesminister Marco Rubio säger samtidigt att amerikanska styrkor inte medvetet skulle angripa en skola.

Israel uppger att man inte känner till någon militär operation i området.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi hävdar att USA ligger bakom attacken. I en NBC-intervju på torsdagen slog han fast att det var "tydligt att skolan träffades av amerikanerna".