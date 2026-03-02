© PressTV
Flygfoto som visar gravarna som grävs åt flickorna efter attacken.

USA bombade där flickskolan träffades

Publicerad 6 mars 2026 kl 16.08

Utrikes. Amerikanska styrkor opererade i samma område i Iran där en skola träffades och över 160 personer dödades. Det uppgav Trumpadministrationens tjänstemän i hemliga genomgångar för kongressen, enligt NBC News.

Dela artikeln

Tidigare har det rapporterats att Israel av allt att döma låg bakom bombningen av Shajareh Tayyebeh-skolan i staden Minab i södra Iran precis i inledningen av det israeliskt-amerikanska anfallskriget.

Nya uppgifter tyder på att det i stället är amerikanerna som bär skulden för attacken, som dödade över 160 flickor.

USA riktade attacker mot det område i Iran där skolan senare träffades av en robot, meddelade tjänstemän i Trumpadministrationen under slutna informationsmöten med kongressledamöter i veckan.

Det uppger två amerikanska tjänstemän som talat med NBC News.

Enligt källorna ska Vita huset ha erkänt att amerikanska styrkor opererade i just den delen av Iran när attacken inträffade.

Samtidigt ska administrationen ha sagt att man är säker på att attacken mot skolan inte utfördes av Israel.

Den amerikanska militärens centralkommando uppger att händelsen fortfarande utreds.

– Självklart riktar vi aldrig attacker mot civila, men vi tittar på det och utreder vad som hänt, säger USA:s försvarsminister Pete Hegseth i en kommentar.

USA:s utrikesminister Marco Rubio säger samtidigt att amerikanska styrkor inte medvetet skulle angripa en skola.

Israel uppger att man inte känner till någon militär operation i området.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi hävdar att USA ligger bakom attacken. I en NBC-intervju på torsdagen slog han fast att det var "tydligt att skolan träffades av amerikanerna".

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321685859

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321685860

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Går till val på att porta Greta

"Danmark är inte din lekplats, Greta." Gretas svar: "Rasister."0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.