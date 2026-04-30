USA drar tillbaka 5.000 soldater från Europa efter tyska kritiken

Publicerad 2 maj 2026 kl 15.03

Utrikes. USA planerar att dra tillbaka omkring 5.000 soldater från Tyskland som svar på den tyska regeringens kritik av kriget i Iran, rapporterar New York Times.

– Detta beslut följer en grundlig översyn av USA:s militära närvaro i Europa och tar hänsyn till aktuella behov och förhållanden på marken, säger Pentagons talesperson Sean Parnell i ett uttalande.

Enligt anonyma försvarskällor vill amerikanska företrädare signalera missnöje med Tyskland, efter kritik från landets ledning mot USA:s agerande i Iran.

"USA överväger att minska sina trupper i Tyskland, med ett beslut inom kort", skrev president Donald Trump på Truth Social.

"Tysklands förbundskansler borde ägna mer tid åt att få slut på kriget mellan Ryssland och Ukraina [...] och mindre tid åt att lägga sig i dem som försöker undanröja det iranska kärnhotet", tillade han.

Från tysk sida har kritiken varit skarp. Förbundskansler Friedrich Merz har ifrågasatt USA:s strategi i Iran.

– Amerikanerna har uppenbarligen ingen strategi, säger Merz.

Även vicekanslern Lars Klingbeil har riktat kritik mot Trump och uppmanat till ett snabbt slut på kriget.

– Han bär ansvaret för att detta krig tar slut snabbt, säger Klingbeil.

Trots neddragningen kommer Tyskland fortsatt att vara värd för över 30.000 amerikanska soldater, vilket gör landet till den näst största basen för USA:s militär utomlands efter Japan.

USA:s baser i Tyskland spelar en central roll för operationer i Europa, Mellanöstern och Afrika, och används bland annat för att ta emot skadade soldater från konflikter i regionen.

Bakgrunden är ökade motsättningar mellan USA och europeiska allierade kring kriget i Iran, där Tyskland kritiserat Washingtons linje samtidigt som USA uttryckt frustration över bristande stöd.

