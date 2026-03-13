© Sgt. Connor Davis/U.S. ARMY
 

USA flyttar luftförsvar från Europa till Mellanöstern

Publicerad 13 mars 2026 kl 13.04

Utrikes. USA har flyttat delar av sitt luftförsvar från Europa till Mellanöstern i samband med det pågående kriget mot Iran. Det uppgav en amerikansk toppgeneral under en utfrågning i den amerikanska senaten.

Beskedet kom från general Alex Grynkewich, chef för USA:s Europakommando och Natos högste militäre befälhavare i Europa.

Under förhöret i senatens försvarsutskott bekräftade han att luftförsvarssystem som tidigare varit placerade i Europa nu har omdisponerats.

– Så luftförsvarskapacitet har flyttats mot Mellanöstern till följd av den här konflikten, stämmer det? frågade senator Angus King.

– Ja, absolut, svarade Grynkewich enligt CNN.

Enligt generalen har delar av luftförsvaret som tillhör USA:s Europakommando använts för att skydda Natoallierade i östra Medelhavet.

Irans krigsstrategi har gått ut på att snabbt nöta ut USA:s laget av defensiva robotar. Tidigare i veckan rapporterades att USA även flyttar luftförsvarssystem från Asien till Mellanöstern, vilket lett till en protest från Sydkorea.

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare. 

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta." 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.