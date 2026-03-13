USA flyttar luftförsvar från Europa till Mellanöstern

Beskedet kom från general Alex Grynkewich, chef för USA:s Europakommando och Natos högste militäre befälhavare i Europa.

Under förhöret i senatens försvarsutskott bekräftade han att luftförsvarssystem som tidigare varit placerade i Europa nu har omdisponerats.

– Så luftförsvarskapacitet har flyttats mot Mellanöstern till följd av den här konflikten, stämmer det? frågade senator Angus King.

– Ja, absolut, svarade Grynkewich enligt CNN.

Enligt generalen har delar av luftförsvaret som tillhör USA:s Europakommando använts för att skydda Natoallierade i östra Medelhavet.

Irans krigsstrategi har gått ut på att snabbt nöta ut USA:s laget av defensiva robotar. Tidigare i veckan rapporterades att USA även flyttar luftförsvarssystem från Asien till Mellanöstern, vilket lett till en protest från Sydkorea.