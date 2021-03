USA: Transvestit klar som vice hälsominister

Rachel Levine var tidigare hälsominister i delstaten Pennsylvania och ansvarig för coronaarbetet där.

Nomineringen av Levine har nu godkänts av senaten med röstsiffrorna 52-48, enligt Fox News.

Demokraternas majoritetsledare i senaten, Chuck Schumer, kallar utnämningen för "en milstolpe" jämförbar med när Pete Buttigieg i februari nominerades till transportminister. Buttigieg är den första öppet homosexuella kabinettkandidaten.

Rachel Levine har redan väckt en del uppståndelse. Tidigare i år fick den kristna tidningen The Daily Citizen, som är en del av gruppen "Focus on the Family", sitt Twitter-konto spärrat efter ett inlägg om Levine.

Detta eftersom tidningen kallade Levine för en man.

"Levine är en transsexuell kvinna, det vill säga en man som tror att han är en kvinna", stod det bland annat i inlägget.

Twitter meddelade att detta var "hatiskt", låste kontot och krävde att inlägget skulle tas bort.