USA: "Usel framtid för Nato" om inte allierade öppnar Hormuzsundet

Publicerad 16 mars 2026 kl 07.36

Utrikes. USA:s president Donald Trump varnar för allvarliga följder för Nato om alliansens medlemmar inte skickar egna fartyg för att öppna Hormuzsundet under USA:s krig med Iran, trots att operationen dömts ut som ett självmordsuppdrag. Uttalandet görs i en intervju med Financial Times.

– Det är bara rimligt att de som drar nytta av sundet hjälper till att se till att inget dåligt händer där, säger Trump till Financial Times.

– Om det inte blir någon respons, eller om svaret är negativt, tror jag att det blir mycket dåligt för Natos framtid, säger han.

Trump menar att europeiska länder bör bidra med bland annat minsvepare och militära insatser mot iranska styrkor längs kusten.

– Jag har länge sagt att vi finns där för dem men att de inte kommer finnas där för oss, och jag är inte säker på att de skulle göra det, säger Trump.

Han uppger också att ett planerat toppmöte med Kinas president Xi Jinping kan skjutas upp om Kina inte hjälper till att öppna sundet.

Trump har tidigare lovat att den amerikanska flottan ska öppna sundet men senare backat från det löftet efter att militära experter dömt ut operationen som ett självmordsuppdrag. Han har därefter erbjudit sig att låta USA "koordinera" en insats där andra länder öppnar själva sundet.

Problemet är närheten till Irans territorium. Iran kan operera från land för att orsaka förluster på marina stridskrafter i hela sundet.

"Länge leve shahen" – här kräver Busch ny diktatur i Iran

Ministern på Norra Bantorget: "Javid Shah!". Samtidigt uppmanar regeringen andra att "inte ta Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg".0 

Kundflykt när Prisjakt chockhöjer sina egna priser

E-handelssverige lämnar plattformen.. Nu tvingas företaget skjuta upp sin egen börsintroduktion. 

