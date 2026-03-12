USA:s tankplan kraschade i Irak – "en olycka"

Det är ännu oklart om någon dött i kraschen, men KC-135-flygplan är inte utrustade med katapultstolar.

Enligt CENTCOM inträffade händelsen under Operation Epic Fury, den amerikanska militärens benämningen på kriget mot Iran som parodierats i otaliga former de senaste veckorna.

I ett skriftligt uttalande skriver CENTCOM att incidenten ”inte berodde på fientlig eld eller vådaskott” och att räddningsinsatser pågår.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Tankflygplanet kan ha varit inblandat i en händelse där ytterligare ett flygplan deltog. Myndigheten uppger att två flygplan fanns med i händelseförloppet som ledde fram till kraschen, men det är oklart om olyckan inträffade under en pågående lufttankning.

Det andra flygplanet kunde enligt CENTCOM landa säkert. Vilken typ av flygplan det rörde sig om har inte offentliggjorts.

Nyligen sköts tre amerikanska stridsflygplan av typen F-15 ned över Kuwait i en incident med vänlig eld. Samtliga piloter kunde dock skjuta ut sig och överlevde.

Om uppgifterna bekräftas skulle det vara den första kraschen med ett KC-135-flygplan sedan 2013. Vid den olyckan omkom tre besättningsmedlemmar kort efter start.

Händelsen är fortfarande under utredning och fler detaljer väntas framöver.