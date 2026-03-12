USA:s tankplan kraschade i Irak – "en olycka"

Publicerad 12 mars 2026 kl 23.25

Utrikes. Ett amerikanskt lufttankningsflygplan av typen KC-135 Stratotanker har kraschat i Irak efter en ”incident” som inträffade i Iraks luftrum, uppger USA:s centralkommando CENTCOM i ett uttalande sent på torsdagskvällen. Enligt USA är dock händelsen inte stridsrelaterad utan en olycka.

Det är ännu oklart om någon dött i kraschen, men KC-135-flygplan är inte utrustade med katapultstolar.

Enligt CENTCOM inträffade händelsen under Operation Epic Fury, den amerikanska militärens benämningen på kriget mot Iran som parodierats i otaliga former de senaste veckorna.

I ett skriftligt uttalande skriver CENTCOM att incidenten ”inte berodde på fientlig eld eller vådaskott” och att räddningsinsatser pågår.

Tankflygplanet kan ha varit inblandat i en händelse där ytterligare ett flygplan deltog. Myndigheten uppger att två flygplan fanns med i händelseförloppet som ledde fram till kraschen, men det är oklart om olyckan inträffade under en pågående lufttankning.

Det andra flygplanet kunde enligt CENTCOM landa säkert. Vilken typ av flygplan det rörde sig om har inte offentliggjorts.

Nyligen sköts tre amerikanska stridsflygplan av typen F-15 ned över Kuwait i en incident med vänlig eld. Samtliga piloter kunde dock skjuta ut sig och överlevde.

Om uppgifterna bekräftas skulle det vara den första kraschen med ett KC-135-flygplan sedan 2013. Vid den olyckan omkom tre besättningsmedlemmar kort efter start.

Händelsen är fortfarande under utredning och fler detaljer väntas framöver.

Fem amerikanska tankplan utslagna av iransk missil

Nya dyra näsbrännan för Trump. Flygplanen stod på marken när de träffades, enligt Wall Street Journal. 

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta." 

