V Malmö anklagar egna partiet för "organisatorisk rasism”

Ett internbråk inom Vänsterpartiet har trappats upp efter att partiföreningen i Malmö gått till hårt angrepp med rasistanklagelser mot det egna partiet.

Vid ett medlemsmöte antogs en motion där hanteringen av riksdagslistan för Malmös valkrets sågas.

I dokumentet, som har läckt ut via källor till Sydsvenskan, står det:

"Medlemsmötet fastslår att valet kring Malmös riksdagslista inte har gått rätt till."

"Vita individer som är avundsjuka"

Bakgrunden är att riksdagsledamoten Malcolm Momodou Jallow förlorat sin plats på listan. Beslutet beskrivs av Jallow själv som en kupp.

– Det finns vita individer som ser en afrosvensk man som inte ens är född i det här landet, och som sitter i riksdagen. De är avundsjuka, sade han till Dagens ETC i slutet av mars.

I den antagna motionen pekas händelsen ut som ett större problem inom partiet.

"Det som har skett med Malcolm Jallow kan inte behandlas som en isolerad intern konflikt, ett missförstånd i en valberedningsprocess eller ett beklagligt personärende bland andra. Det måste förstås för vad det är: en politisk handling med politiska konsekvenser."

Samtidigt används ännu starkare ord om orsakerna bakom beslutet. Petningen av Jallow beskrivs som "ett exempel på institutionell organisatorisk rasism".