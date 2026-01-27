V-politiker stöder hot mot ministrar "till 110 procent"

Andreas Klominek, 42, som i många år varit aktiv i vänsterextrema kretsar, har häktats för olaga hot mot ministrarna Johan Forssell (M) och Benjamin Dousa (M) i samband med aktioner vid deras privata hem.

Utanför migrationsminister Johan Forssells hem ställdes en korg med äpplen med ditmålade Adolf Hitler-ansikten. Vid biståndsminister Benjamin Dousas grind placerades en docka som föreställde en IS-krigare med ett avhugget kvinnohuvud.

Den prokurdiska vänsterorganisationen Rojavakommittéerna har själva tagit på sig ansvaret för aktionen.

En av bilderna från aktionen har gillats på Instagram av Showan Shattak (V), ledamot i Malmö kommunfullmäktige. På bilden syns en korg med äpplen, målade med Adolf Hitlers ansikte, utanför Forssells bostad.

Showan Shattak tar öppet ställning för aktionen.

– Jag försvarar det till 110 procent, säger han till Aftonbladet.

Enligt Shattak har aktivistgruppen riktat ljuset mot vad han beskriver som "något fruktansvärt skandalöst" – att Sverige har inlett ett samarbete med den nya syriska jihadistregimen.

På frågan om det är rimligt att ta sin protest till ministrarnas privata bostäder svarar han bekräftande.

– Om det är vad som krävs för att kunna få upp det här på dagordningen, så ja. Ingen annan har ju tagit upp det, ingen har sagt hur skandalöst det är.

Shattak är också kritisk till rättsprocessen mot den man som nu sitter häktad. Han anser att det egentligen är Johan Forssell och Benjamin Dousa som borde låsas in, då de gått emot FN:s terrorlista och sanktionslista genom att skicka pengar till HTS (styret i Syrien).

– En svensk fälldes 2024 för terrorfinansiering för att ha skickat pengar dit.

Flera andra V-företrädare har också gillat inlägg från aktionen, bland dem en ledamot i Vänsterpartiets lokala styrelse i Malmö samt en företrädare för Ung Vänster.

Vänsterpartiets presstjänst vill inte låta partiledaren Nooshi Dadgostar kommentera saken, men partiets distriktsordförande i Skåne har markerat mot agerandet och uppgett att han haft kontakt med de berörda politikerna.