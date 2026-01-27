© Sociala medier/Kira förlag
Showan Shattak (V), till höger, stöttar aktionen.

V-politiker stöder hot mot ministrar "till 110 procent"

Publicerad 27 januari 2026 kl 14.10

Inrikes. Showan Shattak, vänsterextremist och kommunpolitiker för Vänsterpartiet, försvarar en hotfull aktion utanför två moderata ministrars bostäder. Utspelet kommer samtidigt som en annan vänsterextremist sitter häktad misstänkt för hoten.

Dela artikeln

Andreas Klominek, 42, som i många år varit aktiv i vänsterextrema kretsar, har häktats för olaga hot mot ministrarna Johan Forssell (M) och Benjamin Dousa (M) i samband med aktioner vid deras privata hem.

Utanför migrationsminister Johan Forssells hem ställdes en korg med äpplen med ditmålade Adolf Hitler-ansikten. Vid biståndsminister Benjamin Dousas grind placerades en docka som föreställde en IS-krigare med ett avhugget kvinnohuvud.

Den prokurdiska vänsterorganisationen Rojavakommittéerna har själva tagit på sig ansvaret för aktionen.

En av bilderna från aktionen har gillats på Instagram av Showan Shattak (V), ledamot i Malmö kommunfullmäktige. På bilden syns en korg med äpplen, målade med Adolf Hitlers ansikte, utanför Forssells bostad.

Showan Shattak tar öppet ställning för aktionen.

– Jag försvarar det till 110 procent, säger han till Aftonbladet.

Enligt Shattak har aktivistgruppen riktat ljuset mot vad han beskriver som "något fruktansvärt skandalöst" – att Sverige har inlett ett samarbete med den nya syriska jihadistregimen.

På frågan om det är rimligt att ta sin protest till ministrarnas privata bostäder svarar han bekräftande.

– Om det är vad som krävs för att kunna få upp det här på dagordningen, så ja. Ingen annan har ju tagit upp det, ingen har sagt hur skandalöst det är.

Shattak är också kritisk till rättsprocessen mot den man som nu sitter häktad. Han anser att det egentligen är Johan Forssell och Benjamin Dousa som borde låsas in, då de gått emot FN:s terrorlista och sanktionslista genom att skicka pengar till HTS (styret i Syrien).

– En svensk fälldes 2024 för terrorfinansiering för att ha skickat pengar dit.

Flera andra V-företrädare har också gillat inlägg från aktionen, bland dem en ledamot i Vänsterpartiets lokala styrelse i Malmö samt en företrädare för Ung Vänster.

Vänsterpartiets presstjänst vill inte låta partiledaren Nooshi Dadgostar kommentera saken, men partiets distriktsordförande i Skåne har markerat mot agerandet och uppgett att han haft kontakt med de berörda politikerna.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkessons antirasistiska brandtal i Israel

Beskrev sin kamp mot "ondskans tjänare". Lovade fortsätta villkorslöst stötta Israel – oavsett vad väljarna tycker.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.