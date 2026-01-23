© Instagram/Christian Peterson
 

Vänsterextremist häktad för hot mot ministrar

Publicerad 23 januari 2026 kl 13.42

Inrikes. Andreas Klominek, 42, har i många år varit aktiv i vänsterextrema kretsar. Nu har han häktats för olaga hot mot ministrarna Johan Forssell (M) och Benjamin Dousa (M) i samband med aktioner vid deras privata hem.

Vänsterextremisten, som numera är medlem i prokurdiska Rojavakommittéerna, greps av Säkerhetspolisen tidigare i veckan efter att ha varit anhållen i sin frånvaro.

Bakgrunden är uppmärksammade aktioner som Rojavakommittéerna själva har beskrivit i sociala medier. Gruppen har publicerat inlägg med fotografier från ministrarnas bostäder den 18–19 januari.

Utanför migrationsminister Johan Forssells hem ställdes en korg med äpplen med ditmålade Adolf Hitler-ansikten. Vid biståndsminister Benjamin Dousas grind placerades en docka som föreställde en IS-krigare med ett avhugget kvinnohuvud.

Rojavakommittéerna uppger att aktionerna var en protest mot den svenska regeringens kontakter med Syriens nya regim. I ett inlägg riktat mot biståndsministern skrev gruppen bland annat att "Benjamin Dousa finansierar etnisk rensning i Syrien".

Journalisten Christian Peterson har tidigare granskat Andreas Klomineks bakgrund och visat hur han under lång tid varit en etablerad aktör i den vänsterextrema miljön.

Han pekas ut som en central figur med bakgrund i den numera nedlagda terrorgruppen Revolutionära fronten och uppges ha haft nära kontakter med ledande personer inom terrorgruppen AFA och den så kallade autonoma vänstern.

Peterson beskriver hur Klominek återkommande deltagit i aktioner och nätverk kopplade till våldsamma och systemhotande miljöer, samt hur han haft kontakt med profiler som senare dömts för grova våldsbrott.

Granskningen visar att Klominek trots denna bakgrund länge undgått att namnges i etablerade medier, även vid uppmärksammade provokationer som aktionen med den upphängda Erdogandockan utanför Stockholms stadshus. I det fallet anonymiserades Klominek när han intervjuades i olika medier om aktionen med dockan.

Klominek nekar till brott, enligt hans försvarare.

Johan Forssell och Benjamin Dousa har hittills avböjt att kommentera saken.

