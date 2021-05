Våldsamt rasbråk mellan BLM och AFA: "Ni använder svarta som en jävla sköld"

I Portland i USA tillåts vänsterextremister mer eller mindre härja fritt. Men en infekterad konflikt har uppstått mellan de svarta i Black lives matter och AFA, som främst består av vita och judiska vänsterextremister.

Medborgarjournalisten Andy Ngo har publicerat en film som visar en konfrontation mellan de två grupperna på lördagen.

– Sluta stå bredvid svarta och använda dem som en jävla sköld, skriker en märkbart upprörd svart aktivist till AFA-extremisterna.

Enligt Andy Ngo valde BLM-aktivisterna att kasta ut AFA från sin manifestation när vänsterextremisterna började bli våldsamma.

AFA gick sedan vidare och slog sönder en kommunal byggnad, rapporterar Ngo.

Han har också postat skärmdumpar som visar hur BLM-aktiviser anklagar AFA för att vara "kolonisatörer".

More details of the fallout between #antifa & a local #BLM group (@RoseCityJustice) in Portland today after antifa were kicked out of the march. The black protesters called out antifa for using black people as shields & being "colonizers": pic.twitter.com/0gSAfL2mnS

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 23, 2021