Vallöftet från S: Fler ska få stanna

I DN:s partiledarintervju säger Andersson att de samlade lagändringarna, som S varit med och drivit igenom, har fått ”utfall som inte är rimliga”.

Hon vill därför överge den strama linje som tidigare gällt inom S.

– Det är uppenbart att de här samlade lagändringarna har lett till utfall som inte är rimliga. Det är uppenbart för oss att vi behöver skruva på den ventil som finns, säger hon till DN.

Bakgrunden är att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av ”särskilt ömmande omständigheter” tagits bort och ersatts med det betydligt snävare ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Förändringen har lett till att unga vuxna som tagit sig illegalt till Sverige nu riskerar utvisning, vilket väckt stark intern kritik inom S.

– Det är klart att människor reagerar när en ung person som har gått i skolan i Sverige ska utvisas, precis före gymnasieexamen. Det är en sund reaktion, säger hon.

Samtidigt avvisar hon krav från delar av oppositionen om att helt återställa den tidigare lagen. I stället vill hon hitta en långsiktig lösning tillsammans med Tidöpartierna.

Hon menar att S storlek, i kombination med ett brett riksdagsstöd för en restriktiv migrationspolitik, ger tyngd i kommande förhandlingar.

Inför valet i september lovar Andersson bland annat pausade utvisningar, förstärkt välfärd och ”mer pengar i plånboken”.

Men i migrationsfrågan står hon fast vid att linjen ska vara stram rent retoriskt – även om lagen kan behöva ändras i sak.