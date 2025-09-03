M-beskedet: "Historisk bidragshöjning" för familjer med många barn

"I dag presenterar den moderatledda regeringen en historisk höjning av bostadsbidraget för barnfamiljerna som har svårt att få ekonomin att gå ihop", skriver Moderaterna på X idag.

Partiet förklarar höjningen med att maten och boendet blivit betydligt dyrare för bidragsfamiljer och att årshyran per kvadratmeter har ökat kraftigt sedan 1997, utan att Socialdemokraterna höjt bostadsbidragen.

"Det är orimligt", skriver M på X och fortsätter:

"Därför höjer vi nu bostadsbidraget för barnfamiljer med upp till 1000kr i månaden. Det kommer gälla från och med årsskiftet".

I budgeten ingår också ett gigantiskt stöd till Ukraina och en kraftigt höjd skatt på småföretagare, som beskrivs som en "förenkling" av de så kallade 3:12-reglerna. I själva verket innebär "förenklingen" i många fall en skattehöjning med över 50 procent, vilket Fria Tider skrev om igår.

De nya reglerna är ägnade att skapa starkare incitament för föräldrar som vill skaffa fler barn än de kan försörja. Högst bidrag får därför fembarnshushåll med 160 kvadratmeter bostadsyta eller mer.