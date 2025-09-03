Val 2026
© Moderaterna, FT BILD/ARKIV
 

M-beskedet: "Historisk bidragshöjning" för familjer med många barn

Publicerad 3 september 2025 kl 10.05

Bidragsberoende. Valåret närmar sig och i höstbudgeten har Moderaterna gjort sitt bästa för att dölja sin kraftiga skattehöjning på småföretagare, som beskrivs som en "förenkling". Samtidigt gör regeringspartiet nu stort nummer av en annan förändring – storsatsningen på höjda bidrag till storfamiljer som lever på det allmänna.

Dela artikeln

"I dag presenterar den moderatledda regeringen en historisk höjning av bostadsbidraget för barnfamiljerna som har svårt att få ekonomin att gå ihop", skriver Moderaterna på X idag.

Partiet förklarar höjningen med att maten och boendet blivit betydligt dyrare för bidragsfamiljer och att årshyran per kvadratmeter har ökat kraftigt sedan 1997, utan att Socialdemokraterna höjt bostadsbidragen.

"Det är orimligt", skriver M på X och fortsätter:

"Därför höjer vi nu bostadsbidraget för barnfamiljer med upp till 1000kr i månaden. Det kommer gälla från och med årsskiftet".

I budgeten ingår också ett gigantiskt stöd till Ukraina och en kraftigt höjd skatt på småföretagare, som beskrivs som en "förenkling" av de så kallade 3:12-reglerna. I själva verket innebär "förenklingen" i många fall en skattehöjning med över 50 procent, vilket Fria Tider skrev om igår.

De nya reglerna är ägnade att skapa starkare incitament för föräldrar som vill skaffa fler barn än de kan försörja. Högst bidrag får därför fembarnshushåll med 160 kvadratmeter bostadsyta eller mer.

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Argumentet för separata badtider: Kvinnor "kan bli gravida" om de simmar i samma bassäng som män

"En särskilt stark typ av spermier kan orsaka graviditet även utan penetrering." Statliga "experten" hånas för utspelet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Gjorde slut med flickvännen – fick 4,5 års fängelse för våldtäkt utan bevis

22-åring fälldes trots att inget bevisade brott. Åkte dit ändå när tingsrätten gjorde "trovärdighetsbedömning" istället.0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.