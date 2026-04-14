Väninnans hot före oväntade Epstein-talet: Skulle hänga ut Melanias "pedofil-make"

– Nu är det dags för kongressen att agera. Epstein var inte ensam, sade Melania Trump under ett tal i Vita huset i fredags.

Hon uppmanade kongressen att låta Epstein-offer officiellt vittna – och förnekade samtidigt alla påståenden om egna närmare kopplingar till Jeffrey Epsteins verksamhet.

– Jag har aldrig haft någon kännedom om Epsteins övergrepp, sade Melania Trump.

– Jag har aldrig varit inblandad på något sätt. Jag deltog inte.

Nu kommer nya uppgifter som kastar ett nytt sken över anförandet, som kom plötsligt och oväntat.

Bara timmar innan Melania Trump höll sitt tal om Jeffrey Epstein publicerade den brasilianska modellen Amanda Ungaro en rad uppmärksammade inlägg på X.

Ungaro, som under lång tid var tillsammans Trumps nära vän och allierade Paolo Zampolli, riktade direkta hot mot USA:s första dam.

"Jag har inget kvar att förlora i mitt liv. Jag kommer att riva ner hela systemet – passa dig för mig bitch", skrev hon.

Amanda Ungaro skriver att hon känt Melania i 20 år. I ett annat inlägg kommer hon med följande hot:

"Jag kommer att riva ner ditt korrupta system, även om det är det sista jag gör i mitt liv. Jag kommer att gå hela vägen – jag är inte rädd. Kanske borde du vara rädd för vad jag vet om vem du är, och vem din man är."

Hon skriver även att hon kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Melania Trump och hennes "pedofil-make", rapporterar Newsweek.

Amanda Ungaro greps förra året för bedrägeri i USA och deporterades senare till Brasilien. Enligt uppgifter i media var det Zampolli som tipsade myndigheterna om att hon befann sig illegalt i landet.

Paolo Zampolli själv förekommer i dokument kopplade till Epstein, men har förnekat någon närmare relation.

Amanda Ungaro har tidigare berättat att hon som 17-åring flög till New York med Jeffrey Epstein och senare inledde en lång relation med Paolo Zampolli. Hon lämnade honom 2023 efter en skandal, och paret hamnade därefter i en vårdnadstvist innan hon greps och deporterades.

Hon har även berättat att hon kände sig rädd under flygningen med Epsteins plan, där hon introducerades för honom av agenten Jean-Luc Brunel och reagerade på att många ombord verkade känna Epstein väl.

Ungaro berättade i en intervju med en brasiliansk tidning förra månaden mer om hur det var att flyga med Epsteins så kallade "Lolita Express".

– Jag blev lite rädd när jag såg alla de där tjejerna. Jag tänkte bara: var är jag?