Var tredje arbetsför invandrare jobbar inte

Rapporten visar att antalet utrikes födda i Sverige som står utanför ekonomiskt har fortsatt att öka.

Enligt sammanställningen är omkring en tredjedel av de utrikes födda i åldrarna 20–66 år inte egenförsörjande.

Totalt bor cirka 2,2 miljoner utrikes födda i Sverige. Av dem är cirka 1,7 miljoner i arbetsför ålder. Bland utrikes födda arbetar 70 procent, jämfört med cirka 84 procent bland inrikes födda.

Kunskapsverket beskriver att skillnaden består av två delar. Dels är arbetslösheten högre bland utrikes födda, dels är det vanligare att stå utanför arbetsmarknaden utan att studera eller aktivt söka jobb.

Rapporten lyfter också att det inte bara handlar om arbetslöshet. Även bland dem som arbetar finns en grupp med för låga inkomster för att räknas som egenförsörjande. Av totalt 1,2 miljoner sysselsatta utrikes födda gäller det 170.000 personer, eller 14 procent.