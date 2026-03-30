Vita huset blev "Epstein Island" i Google

Namnbytet upptäcktes när en journalist ringde till Vita husets växel i förra veckan. På skärmen stod det "Epstein Island".

Problemet tycks ha varit begränsat till Pixel-enheter. På andra Androidtelefoner och iPhones visades inget namn vid motsvarande samtal, enligt Washington Post.

Google uppger att det rörde sig om en "falsk redigering" i karttjänsten som tillfälligt fångades upp i systemet. Användaren bakom ändringen har spärrats eftersom agerandet bröt mot reglerna.

Namnet på Vita huset har nu återställts.

Benämningen "Epstein Island" syftar på ön Little St. James i Karibien, som tidigare ägdes av sexualförbrytaren och spionen Jeffrey Epstein. Ön har i utredningarna mot Epstein kopplats till sexhandel och övergrepp.