Vita huset råkade planera krig inför journalist

Vita huset råkade av misstag inkludera Jeffrey Goldberg från tidningen The Atlantic i en privat Signal-grupp där topphemliga militära planer för attacker i Jemen diskuterades.

Gruppen bestod av toppfigurer som vicepresident JD Vance, försvarsminister Pete Hegseth, utrikesminister Marco Rubio och den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz. ​

Efter att ha fått skulden för tabben står Waltz framtid på spel och enligt en källa till Politico är "alla i Vita huset nu överens om att Waltz är en jävla idiot".

Av materialet framgår att deltagarna diskuterade hur man skulle sälja in attacken – som naturligtvis genomfördes för Israels skull – för allmänheten. Här lyser Vance negativa inställning till Europa återigen igenom. Han konstaterar att han "hatar att rädda Europa igen", tydligen med hänvisning till att det framför allt är europeisk handel som drabbats av huthirebellernas blockad i Röda havet.

Hegseth, som framstår som den drivande bakom attacken, svarar:

"Jag delar din avsky för europeiskt snyltande. Det är PATETISKT."

Han argumenterade ändå vidare för att USA måste utföra attacken eftersom de är "de enda som kan göra det".

Jeffrey Goldberg, som först trodde att någon försökte lura honom med hjälp av AI-meddelanden, insåg efter ett tag att han tog del av autentiska konversationer mellan några av landets högst uppsatta företrädare. Helt säker blev han först när Hegseth la upp en detaljerad plan för attacken och han via media kunde bekräfta att den första bomben släpptes ungefär när den skulle.

Skandalen bekräftas av Vita husets talesperson Brian Hughes.

– Detta verkar vara en autentisk meddelandekedja och vi utreder hur ett felaktigt nummer kunde läggas till i chatten, säger han enligt Politico.

Demokraten Pat Ryan, som sitter i representanthusets försvarsutskott, beskriver skandalen som FUBAR ("fucked up beyond all recognition") och kräver omedelbara förhör i kongressen.

Samtidigt försöker Trumpadministrationen tona ner skandalen.

– Jag vet ingenting om det här. Jag är inget stort fan av Atlantic, sade Trump själv i en kommentar till reportrar.