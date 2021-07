Vita husets förre läkare: Biden kommer tvingas avgå

Demensspekulationerna om Joe Biden, 78, har varit många efter den amerikanske presidentens förvirrade tv-framträdande förra veckan.

Det är knappast första gången den åldrige vänsterpolitikern har blivit påkommen med att mumla osammanhängande och kläcka ur sig bisarra formuleringar.

Ronny Jackson var tidigare Vita husets läkare men är sedan i vintras ledamot i representanthuset för Republikanerna.

Mumlade om att "suga blod ur barn"

Efter Bidens uppträdande i tv onsdags säger sig Jackson vara "skräckslagen" inför de konsekvenser som Joe Bidens hälsotillstånd kan få för landet.

"Han har helt tappat det och måste genomgå en kognitiv undersökning NU!" skriver Ronny Jackson på Twitter och bifogar ett klipp i vilket Biden sluddrar någonting om republikaner och "suga blod ur barn".

Our cities are EXPLODING with drugs & violence because of Democrat “defund the police” policies and the GREAT UNITER Joe Biden deflects to talk about “sucking blood out of kids.” He’s completely LOST it! Needs a cognitive exam NOW!

pic.twitter.com/ot3ZwUc2Bf

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 24, 2021