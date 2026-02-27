© ABC7
Den israelisk-amerikanske forskaren Amos Grunebaum vill nu få upp de icke-vitas födelsetal ytterligare.

Vita nyfödda i minoritet i USA – för första gången

Publicerad 27 februari 2026 kl 12.54

Utrikes. För första gången står vita för mindre än hälften av alla födslar i USA. Det visar en ny studie som bygger på 33 miljoner registrerade födslar. Amos Grunebaum, som ligger bakom studien, vill nu se mer invandring och mer bidrag till icke-vita så att de föder ännu fler barn.

Studien publicerades i fredags av professorer vid Zucker School of Medicine och bygger på statistik från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC.

Enligt analysen uppgår vita födslar till 49,6 procent av samtliga födslar i landet. Övriga grupper sammantaget – däribland latinamerikanska, svarta och asiater – står för 50,4 procent av de nyfödda barnen.

En av forskarna bakom studien, israelisk-amerikanska Amos Grunebaum, beskriver utvecklingen som en historisk milstolpe.

– Minoritetskvinnor står nu för majoriteten av födslarna i USA för första gången, säger han till ABC7.

Studien pekar även på skillnader i barnafödande mellan grupperna.

– Bland latinamerikanska kvinnor får de vanligtvis barn i yngre ålder och de får fler barn än vita kvinnor, säger Grunebaum och fortsätter.

– Vita kvinnor skjuter vanligtvis upp barnafödandet. Det är ett känt faktum och de får färre barn.

Han kopplar också utvecklingen till den politiska debatten om födelsetal och invandring – och varnar för att åtgärder för att minska invandringen och skära ner på bidrag kan leda till att de icke-vita födelsetalen minskar.

– Om man verkligen vill öka födslar, om man vill ha fler barn, som den här regeringen upprepade gånger har sagt att den vill, då måste vi ta itu med de här frågorna, säger Amos Grunebaum.

