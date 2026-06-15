VM-skandalen: Domaren gör "nynazistiskt" handgest

Det är den australiske domaren Shaun Evans som hamnat i blåsväder, rapporterar The Athletic.

Evans, som tjänstgjorde som videodomare, syntes hålla handen i en position där tumme och pekfinger bildade en cirkel medan de andra fingrarna var utsträckta.

Händelsen inträffade när matchsändningen klippte till VAR-rummet under Tysklands 7–1-seger mot Curaçao.

Tecknet har länge använts för att signalera "okej". Men på senare år har vänstern i stället hävdat att det handlar om en "vit makt-symbol".

Uppmärksamma vänsteraktivister tog snabbt notis om gesten och medierna började sedan göra skandal av saken.

Fifa uppger enligt The Athletic att organisationen känner till händelsen, men att man inte vill kommentera den närmare.

"En högerextrem nynazistisk symbol"

Vänsternätverket Fare Network, som bekämpar "rasism" inom fotbollen, kräver nu att Evans petas från VM.

"Våra experter bedömer att gesten som användes tydligt liknar en uppochnedvänd 'ok'-handsymbol som används som en vit makt-symbol i globala högerextrema kretsar", skriver organisationen i ett uttalande.

Fare hävdar vidare att gesten måste ha varit avsiktligt högerextrem och att någon annan förklaring är utesluten.

"Varför använder en VAR-ansvarig denna symbol vid ett globalt fotbollsevenemang just i det ögonblick då han vet att kamerorna är riktade mot honom? Det kan bara vara så att han avsiktligt visar en högerextrem nynazistisk symbol."

Samtidigt manar judiska ADL till försiktighet. Den amerikanska organisationen, som ungefär motsvarar vänsterextrema Expo, klassar tecknet som en symbol med koppling till "extremism", men påpekar att det också har andra betydelser.

"På grund av den traditionella betydelsen av 'okej'-handgesten, liksom andra användningar utan koppling till vit makt, måste särskild försiktighet iakttas så att man inte förhastat drar slutsatser om avsikten bakom någon som har använt gesten", skriver ADL.

Shaun Evans är en av Australiens mest erfarna domare. Han har dömt mer än 200 matcher i landets högsta serie och blev Fifa-domare 2017. Han var även uttagen som videodomare under VM i Qatar 2022.