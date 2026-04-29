Wallenberg beordrade regeringen rädda SAS underleverantör med skattepengar

Braathens Regional Airlines fick i februari sin rekonstruktion godkänd i domstol och undvek därmed konkurs för tredje gången på fem år.

De tidigare två rekonstruktionerna kostade skattebetalarna 488 miljoner kronor. I den tredje ska ytterligare 285 miljoner kronor skrivas ner.

Inför beslutet var Skatteverket starkt kritiskt och ansåg att bolaget saknade långsiktig bärkraft. Myndighetens egna rättsliga experter stod bakom linjen, som formulerades i följande skarpa ordalag:

"Lösningen för koncernen tycks snarast handla om att genomgå rekonstruktion och att låta andra ta notan för bristande anpassning och bristande finansiering."

Trots det valde Skatteverket att inte överklaga domen.

Enligt uppgift från flera personer med insyn ska en statssekreterare från regeringen ha tagit kontakt med Skatteverkets generaldirektör. Beskedet som fördes fram internt var tydligt.

– Budskapet var att inte sätta käppar i hjulet för BRA Airlines, säger Aftonbladets källor.

Uppgifterna ska ha presenterats på ett internt möte den 12 mars av en av myndighetens högre chefer.

Där ska det också ha framgått att statssekreteraren agerat efter ett telefonsamtal med instruktioner från vapenoligarken Jacob Wallenberg personligen.

Oligarken bekräftar själv att han varit i kontakt med regeringen.

"Det stämmer att jag har gett information till företrädare för regeringen om rekonstruktionen av Braathens. Jag beskrev bland annat de potentiella implikationerna för inrikesflyget om rekonstruktionen inte skulle kunna slutföras eller fördröjas. Skatteverkets eventuella överklagan av rekonstruktionen och effekten av en sådan var en del av den informationen", skriver han till Aftonbladet.

Händelseförloppet har väckt intern kritik på Skatteverket. Flera uppgiftslämnare pekar på att myndigheten kan ha frångått sin egen linje efter politiska påtryckningar.

Finansminister Elisabeth Svantesson medger att regeringen har återkommande kontakter med det så kallade näringslivet, men vill inte kommentera detaljerna i just det här fallet.

– Det är inte konstigt om man också har pratat om detta, säger hon till Aftonbladet.