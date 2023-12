Zelenskyj flyttar julen – för att hämnas på Putin

I Ryssland och andra ortodoxt kristna länder firas juldagen vanligtvis den 7 januari, i enlighet med den julianska kalendern.

Så har det även varit i Ukraina. Men i år har julen bakdaterats till den 25 december – den dag som juldagen firas i västvärlden enligt den gregorianska kalendern.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ändrade lagen i juli. Han motiverade då beslutet med att det gällde att "överge den ryska traditionen" att fira jul i januari, skriver BBC News.

På julafton (det vill säga på söndagen) höll Zelenskyj ett jultal i vilket han lovade att besegra "ondskan" och "mörkret" (alltså Ryssland).

– Vi samlas alla inför jul. På samma datum, som en stor familj, en nation, en enad nation, sade han.

Den ukrainske presidenten lyfte fram att ändringen av datumet innebär att Ukraina närmar sig västvärlden ytterligare.

– I dag är vår gemensamma bön starkare än någonsin... Den kommer att ljuda utan en tidsskillnad på två veckor. Den kommer att höras i Europa och resten av världen, sade Zelenskyj.

The nights before Christmas are the longest of the year. However, the day has already begun to lengthen and the light has begun to prevail. The light grows stronger. Day by day and step by step, the darkness retreats.



Darkness will eventually lose. Evil will be defeated.



Today,… pic.twitter.com/SF2T0dE1VZ

