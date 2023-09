Zelenskyj höll brandtal för klimatet

Zelenskyj argumenterade i sitt anförande för att den ryska invasionen i Ukraina har motverkat kampen mot "extremvädret".

– Mänskligheten misslyckas med sina klimatpolitiska mål. Det betyder att extremvädret kommer att fortsätta påverka det normala globala livet och att vissa ondskefulla stater kommer att utnyttja det, sade den ukrainske presidenten.

Han fortsatte:

– Och när människor i New York och andra städer i världen höll klimatprotester på gatorna. Och när människor i Marocko och Libyen och andra länder dör till följd av naturkatastrofer. Och när öar och länder försvinner under vattnet. Och när tornador och öknar sprider sig till nya territorier. När allt detta händer beslutade en onaturlig katastrof i Moskva för att starta ett stort krig och döda tiotusentals människor.

Zelensky is here to lecture us on Climate Change...



— Tim Young (@TimRunsHisMouth) September 19, 2023