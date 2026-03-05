© Youtube
 

Zelenskyjs hot mot Orban: "Kan ge hans adress till våra väpnade styrkor"

Scrolla för video...

Publicerad 5 mars 2026 kl 18.21

Utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj riktar ett skarpt hot mot en EU-ledare som blockerar ett stort lån till Ukraina. Budskapet är tydligt riktat mot Ungerns premiärminister Viktor Orban.

Dela artikeln

Konflikten mellan Ukraina och Ungern trappas upp efter ännu en ordväxling mellan Volodymyr Zelenskyj och Viktor Orban.

Bakgrunden är ett EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina som blockeras av Ungern.

– Vi hoppas att en person i EU inte kommer att blockera de 90 miljarder euro – eller åtminstone den första delen av dem – så att ukrainska soldater får de vapen de behöver, sade den ukrainske presidenten under ett möte som filmades.

Zelenskyj nämnde ingen person vid namn, men uttalandet är uppenbart riktat mot Ungerns premiärminister Viktor Orban.

Han fortsatte med ett ovanligt skarpt budskap, rapporterar Kyiv Independent.

– Annars kommer vi helt enkelt att ge den personens adress till våra väpnade styrkor, sade Zelenskyj.

Han fortsatte:

– Våra killar kan ringa honom och tala med honom på sitt eget språk.

Uttalandet kom efter att Orban tidigare gått till angrepp mot Ukraina i en tvist om rysk oljeexport.

Den ungerske premiärministern skrev på plattformen X att hans land skulle bryta vad han kallade en ukrainsk olje­blockad "med våld".

"Det kommer inte att bli några uppgörelser, inga kompromisser", skrev Orban.

Tvisten gäller den ryska oljeledningen Druzhba, som förser Ungern och Slovakien med råolja. Leveranserna har stoppats sedan energiinfrastruktur i västra Ukraina skadades i en rysk attack i slutet av januari, enligt Kiev.

Budapest och Bratislava anklagar i stället Ukraina för att medvetet ha stoppat transporterna.

Under den aktuella pressträffen sade Zelenskyj att han inte stöder att oljeledningen tas i drift igen.

– För att vara ärlig skulle jag inte återställa den. Det är min ståndpunkt.

Ungern och Slovakien är de enda EU-länder som fortfarande fått rysk råolja via den södra delen av Druzhba-ledningen. Den står för en mycket stor del av Ungerns oljeimport och nästan hela Slovakiens försörjning.

Samtidigt har Ungern stoppat både EU:s 20:e sanktionspaket mot Ryssland och det stora EU-lånet till Ukraina.

Relationen mellan Kiev och Budapest har länge varit spänd. Orbans regering har under kriget fördjupat energisamarbetet med Moskva och flera gånger bromsat EU:s stöd till Ukraina.

Samtidigt väntar parlamentsval i Ungern i april, där Orbans parti Fidesz enligt opinionsmätningar ligger efter oppositionspartiet Tisza. Oppositionspartiet har fördömt Rysslands invasion men motsätter sig likt Orban att Ungern skickar vapen till Ukraina.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 309064944

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 309064945

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter SD-kvinnors krav: Åkesson går med på att stoppa utvisningarna

SD ger grönt ljus åt amnesti för illegala invandrare. "Jag tycker det vore det mest rimliga."0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.