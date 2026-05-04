14-åriga Lea försvunnen sedan helgen

Flickan sågs senast i Malmö den 3 maj vid 22-tiden.

Enligt signalementet har Lea långt ljust hår. Hon är omkring 155 centimeter lång och väger cirka 50 kilo.

Vid försvinnandet bar hon svart t-tröja, svart jacka och grå utsvängda jeans. Hon hade även röda Jordan Nike-skor och en liten beige handväska.

Missing People efterlyser nu tips som kan bidra till att flickan hittas.

Den som har sett Lea eller har information som kan leda till att hon återfinns uppmanas att ringa polisen på telefonnummer 114 14.