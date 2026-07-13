© AFD
AFD:s lokala toppkandidaten Ulrich Siegmund tillsammans med partiledaren Alice Weidel.

AFD kan ta över delstat – lovar utvisningar "från första minuten"

Publicerad 13 juli 2026 kl 11.54

Utrikes. Alternativ för Tyskland, AFD, har så stort försprång inför delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i september att det invandringskritiska partiet kan få egen majoritet. Vid regeringsmakten vill AFD snabbt börja utvisa illegala invandrare och införa arbetsplikt för asylsökare.

Dela artikeln

Toppkandidaten Ulrich Siegmund presenterade på lördagen tio åtgärder som AFD vill sätta i verket under sina första 100 dagar vid makten.

Illegala invandrare ska utvisas "från första minuten" och asylsökare ska från den första dagen antingen utvisas eller omfattas av arbetsplikt.

Skolpolitiken är en annan central del av planen. Barn till föräldrar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska undervisas separat, och Tysklands flagga ska hissas vid offentliga skolor. AFD även förbjuda regnbågsflaggor i skolorna.

Partiet vill dessutom placera väktare vid problemskolor, dra in stödet till integrationsprojekt och partistiftelser samt säga upp delstatens avtal om radio och tv. Historieundervisningen ska ändras så att mindre vikt läggs vid Tysklands skuld från nazitiden.

Personer som går en yrkesutbildning ska kunna få 1.500 euro, omkring 17.000 kronor, i bidrag till körkort. Förslaget motiveras med att fler unga ska kunna stanna kvar på landsbygden.

AFD ligger på omkring 40 procent i mätningarna inför valet. En undersökning som Bild hänvisar till ger partiet 41 procent, vilket skulle placera det tre mandat från egen majoritet i delstatsparlamentet.

Delstatsvalet i Sachsen-Anhalt hålls den 6 september.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 429115167

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 429115168

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Trots Tidöstoppet: 950 bärplockare till Sverige

Fler skulle inte få arbetstillstånd, enligt regeringen. Men nu kommer de ändå – tack vare EU.0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.