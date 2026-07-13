AFD kan ta över delstat – lovar utvisningar "från första minuten"

Toppkandidaten Ulrich Siegmund presenterade på lördagen tio åtgärder som AFD vill sätta i verket under sina första 100 dagar vid makten.

Illegala invandrare ska utvisas "från första minuten" och asylsökare ska från den första dagen antingen utvisas eller omfattas av arbetsplikt.

Skolpolitiken är en annan central del av planen. Barn till föräldrar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska undervisas separat, och Tysklands flagga ska hissas vid offentliga skolor. AFD även förbjuda regnbågsflaggor i skolorna.

Partiet vill dessutom placera väktare vid problemskolor, dra in stödet till integrationsprojekt och partistiftelser samt säga upp delstatens avtal om radio och tv. Historieundervisningen ska ändras så att mindre vikt läggs vid Tysklands skuld från nazitiden.

Personer som går en yrkesutbildning ska kunna få 1.500 euro, omkring 17.000 kronor, i bidrag till körkort. Förslaget motiveras med att fler unga ska kunna stanna kvar på landsbygden.

AFD ligger på omkring 40 procent i mätningarna inför valet. En undersökning som Bild hänvisar till ger partiet 41 procent, vilket skulle placera det tre mandat från egen majoritet i delstatsparlamentet.

Delstatsvalet i Sachsen-Anhalt hålls den 6 september.