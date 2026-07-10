Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

Riksbyggen har räknat på hur många kvadratmeter bostadsrätt en genomsnittlig 25-åring kan köpa, utifrån bland annat inkomst, sparkapital, bolånevillkor och lokala kvadratmeterpriser.

Värst är situationen i Stockholm, där siffran landar på 1,9 kvadratmeter.

Men skillnaderna är stora – i Filipstad räcker samma 25-åringsekonomi jämförelsevis till 83,4 kvadratmeter. I Göteborg är motsvarande yta 3,1 kvadratmeter och i Umeå 4,5 kvadratmeter.

En Kantar Sifo-undersökning bland 1.099 personer i åldern 18–34 år visar att var tredje person i åldern 18–24 år fortfarande bor hemma hos en förälder.

Bland 25–34-åringar som bor hemma uppger nästan varannan att ekonomin är det främsta skälet.

– Undersökningen bekräftar det vi länge sett: bostadsmarknaden har blivit en klassfråga. Har du föräldrar med kapital kan du köpa bostad. Har du det inte står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller hur mycket du sparar. Det är inte rimligt, och det kräver politiska lösningar, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Även organisationen jagvillhabostad.nu, som sponsras av bland annat Riksbyggen, varnar för situationen.

– Vi möter unga som gör allt rätt: utbildar sig, arbetar och sparar pengar. Ändå räcker det inte för att få en egen bostad. När allt fler hänvisas till osäkra andrahandskontrakt eller tvingas till ofrivilligt hemmaboende är det ett tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska", säger Klara Eklund, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu.

Listan med alla kommuner kan ses genom att följa denna länk.