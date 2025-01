AFD-ledaren: "Hitler var kommunist och vi måste stödja Israel"

Torsdagskvällens livesända evenemang på X hade på förhand fått stor uppmärksamhet, och övervakades av 150 EU-byråkrater.

Men många uttrycker i efterhand besvikelse över diskussionen mellan Elon Musk och Alice Weidel och pekar på att den var tråkig och substanslös.

Elon Musk har genom sitt stöd till AFD anklagats för att hjälpa "den nya Hitler" komma till makten i Tyskland. Men Alice Weidel är i själva verket lesbisk och "gift" med en kvinna från tredje världen som hon också "har barn" tillsammans med.

– Hitler var kommunist och betraktade sig som socialist, fastslog AFD-ledaren i samtalet med Elon Musk, som instämde i denna analys.

Elon Musk pressade också Alice Weidel att ta tydlig ställning för Israel, efter att hon till en början svarat undvikande och konstaterat att konflikten är "väldigt komplicerad".

– AFD är det judiska folkets enda beskyddare här i Tyskland, sade hon.

Duon berömde också varandra. Alice Weidel kallade Musk för "visionär" och han i sin tur förklarade återigen att tyskarna måste rösta på Alice Weidel i nyvalet nästa månad.

– Folk måste verkligen ställa sig bakom AFD. Annars kommer saker och ting bli mycket, mycket värre i Tyskland, sade han.

Under samtalet kritiserade Alice Weidel också den tidigare förbundskanslern Angela Merkel för beslutet att avveckla kärnkraften i Tyskland.

– Man behöver inte vara särskilt smart för att inse att man inte kan driva ett industriland med bara vind och sol, sade hon.

Elon Musk svarade att han gillar sol- och vindkraft men anser att kärnkraft och fossila bränslen också behövs.

Båda riktade kritik mot tysk byråkrati, särskilt i ljuset av de hinder som Musks Tesla-fabrik i Brandenburg mötte vid etableringen. Detta trots att AFD själva var bland de starkaste kritikerna av fabriken när den först annonserades.

När samtalet gled över till invandringspolitik upprepade Weidel AFD:s krav på striktare regler och uppgav att 57 procent av de som passerar Tysklands gräns slänger sina pass.

Here's the full conversation from earlier today between Elon Musk and Alice Weidel, co-chairwoman of Germany's AfD party.



Use the timestamps below to easily navigate the different topics.



1:09 General presentation of the AfD

2:14 Germany's destructive energy policy

12:21… pic.twitter.com/dGEPn2Xw1T

— ELON CLIPS (@ElonClipsX) January 9, 2025