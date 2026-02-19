© SVT
Jimmie Åkesson i SVT:s 30 minuter.

SD ger efter för L – släpper "hjärtefrågan" att avveckla PUT

Publicerad 19 februari 2026 kl 17.16

Inrikes. Sverigedemokraterna går nu med på att det inte blir någon lagstiftningen om återkallade permanenta uppehållstillstånd under mandatperioden. I SVT:s 30 minuter säger Jimmie Åkesson att frågan kan genomföras efter riksdagsvalet – om Tidöpartierna mot förmodan skulle vinna det.

Frågan gäller att återkalla permanenta uppehållstillstånd för de uppåt 185.000 personer som har sådana och i stället göra dem till tillfälliga.

Förslaget har varit en av SD:s viktigaste frågor, men har mött kritik från remissinstanser.

Inom Tidösamarbetet råder oenighet. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna meddelade i förra veckan att de vill se ytterligare utredning och anser att det nuvarande underlaget inte räcker.

– Jag tycker att den utredningen är undermålig, framför allt när det gäller att man ska ha reella chanser till medborgarskap, sa Simona Mohammson (L) då till Aftonbladet.

SD har hävdat att man varit överens om lösningen inom Tidösamarbetet, men L och andra har kontrat att det inte finns någon sådan uppgörelse.

I 30 minuter får Åkesson frågan om det är okej att frågan inte genomförs denna mandatperiod.

– Förutsatt att vi är överens om att det ska genomföras omedelbart efter valet, då skulle jag kunna köpa det, absolut, säger han.

