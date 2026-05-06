Åkesson: "Kan äta enorma mängder onyttig mat"

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gick ner 30 kilo på några månader för omkring 15 år sedan. Sedan dess har vikten stadigt gått uppåt igen, uppger han i SVT:s "Fördomsshowen".

I programmet får Åkesson frågan om han är "ätstörd".

– Ja, absolut. Jag är 100 procent ätstörd, svarar politikern.

Åkesson berättar att han har "ständig" viktångest. Han beskriver hur han pendlar mellan perioder av hård kontroll och perioder då han äter stora mängder onyttig mat.

– Jag kan äta enorma mängder väldigt onyttig mat och gör gärna det, säger han.

Men under de perioder då han väl bestämmer sig för att hålla igen så gör han det minutiöst.

– Då gör jag det på allvar, så att jag väger varje lökbit för att veta exakt vad jag får i mig, säger Jimmie Åkesson i programmet.

Han tar också upp en restaurang i Stockholm där den som klarar en hamburgare på över 600 gram kött belönas med en t-shirt.

– Jag har aldrig gjort det, men någon gång ska jag göra det. Men inte just nu, nu ska jag gå in i valrörelseläge, så just nu "deffar" jag, säger Åkesson i programmet.