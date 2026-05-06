Högg svensk i hjärtat – HD stoppar utvisningen

Sargon Bakos, 34, är irakisk medborgare men född och uppvuxen i Sverige. Han fick permanent uppehållstillstånd kort efter födseln.

Skaraborgs tingsrätt dömde honom till 14 års fängelse för försök till mord och beslutade att han skulle utvisas med återreseförbud utan tidsbegränsning. Göta hovrätt sänkte senare straffet till 12 år, men lät utvisningen stå kvar.

Nu ändrar HD domen på den punkten.

Brottet skedde på Timmervägen i Skövde den 17 april 2024. Enligt domen försökte Bakos döda en svensk man genom att hugga honom i bröstet med kniv eller ett liknande vasst föremål.

Hugget träffade hjärtat och skadorna var direkt livshotande.

En läkare som ledde traumateamet uppgav att det var svårt att tänka sig en mer livshotande skada. Mannen överlevde dock.

Bakos medgav att han hade huggit mannen i bröstet, men hävdade att han saknade brottsligt uppsåt och hade agerat i nödvärn. Domstolarna godtog inte den förklaringen.

HD prövade inte skuldfrågan, utan bara utvisningen. Domstolen konstaterar att brottet är mycket allvarligt och att mordförsöket utfördes med avsiktsuppsåt.

Enligt HD var faran för brottets fullbordan mycket stor och Bakos hade gjort det som krävdes för att brottet skulle fullbordas. Samtidigt lyfter domstolen fram att händelsen var kort och impulsstyrd, och att svensken och ytterligare en person hade kommit till platsen för att på något sätt konfrontera Bakos.

Bakos förekommer sedan tidigare med åtta punkter i belastningsregistret. Han har tidigare dömts för bland annat narkotikabrott, misshandel och hot mot tjänsteman.

HD anser att det finns en "viss" risk för fortsatt brottslighet av sådant slag, men inte underlag för att han ska återfalla i brott av samma allvarliga slag som mordförsöket.

Domstolen väger därefter in hans anknytning till Sverige. Bakos har bott här hela livet, talar svenska och har gått i svensk grundskola och på gymnasiet. Han har också föräldrar, syskon och övrig släkt i Sverige.

Han har däremot aldrig varit i Irak, talar inte språket och saknar familj eller släkt där.

"Utöver sitt medborgarskap saknar han således band till landet", skriver HD.

Enligt domstolen finns det starka skäl både för och emot utvisning. Slutsatsen blir ändå att hans anknytning till Sverige väger tyngst.

Domstolen skriver sammanfattningsvis att det "inte är proportionerligt att utvisa honom, trots att han begått ett mycket allvarligt brott."

Fängelsestraffet på tolv år står däremot fast.

Bakom beslutet står justitieråden Anders Eka, Agneta Bäcklund, Cecilia Renfors, Anders Perklev och Erik Sjöman (referent). Justitiesekreteraren Erika Hed har varit föredragande.