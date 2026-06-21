Åkesson nöjd med höga invandringen: "Jag ser inga stora reformer framför mig"

Enligt SCB invandrade 89.434 personer till Sverige under 2025, och Migrationsverket har fortsatt att bevilja tiotusentals nya uppehållstillstånd under 2026.

På migrationsområdet är det mesta redan gjort, enligt SD-ledaren.

– Jag ser inga stora reformer framför mig på de områdena, säger han till Expressen.

SD vill formellt riva upp permanenta uppehållstillstånd och omvandla dem till medborgarskap nästa mandatperiod. Men även det förslaget tonas nu ned av Åkesson.

– Jag tycker inte att det är en stor fråga. Den stora frågan är hur vi hanterar invandringsrelaterade problem. Nu när vi har en så låg invandring får vi möjlighet att faktiskt börja läka ihop landet igen, hävdar han.

SCB:s statistik visar samtidigt att invandringen till Sverige fortsätter ligga på höga nivåer. Under 2025 invandrade 89.434 personer. Året före var siffran 116.200 personer, vilket var en ökning med 23 procent jämfört med 2023. Bara 11.900 av dessa var svenskar.

Även antalet nya uppehållstillstånd ligger kvar på en hög nivå. Migrationsverket beviljade cirka 89.000 förstagångstillstånd under 2025. Under januari–maj 2026 hade ytterligare 34 122 uppehållstillstånd beviljats, enligt myndighetens månadsstatistik.

Åkesson säger i stället att partiet vill lägga större tyngd på att få den så kallade integrationen av invandrare att fungera.

Han nämner bland annat omvandling av hyresrätter till bostadsrätter som en möjlig åtgärd.