SD:s besked: "Är man svensk medborgare så är man svensk"

Publicerad 29 januari 2026 kl 11.20

Inrikes. Lawen Redar (S) vill inte samarbeta med SD eftersom partiet enligt henne inte ser henne som svensk. SD-toppen Nima Gholam Ali Pour bedyrar dock att invandrare enligt SD:s politik blir "svenskar" så fort de själva anser sig vara det.
– Är man svensk medborgare så är man svensk, förklarar Jimmie Åkesson själv – medan Tidöregeringen nu delat ut närmare 200.000 nya medborgarskap.

Socialdemokraterna har de senaste åren lagt om kursen i invandringspolitiken. Partiet talar nu om stramare regler, språkkrav och åtgärder i så kallade utsatta områden.

Trots att flera av förslagen ligger nära sådant som Sverigedemokraterna länge drivit, säger Lawen Redar, integrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, nej till varje tanke på samarbete.

– De ser inte mig som likvärdig, säger hon till SVT.

Bakgrunden är en uppmärksammad ordväxling i höstas där hennes bakgrund togs upp av Jessica Stegrud (SD). Lawen Redar uppfattade det som ett ifrågasättande av hennes svenskhet.

– När man säger att jag är en svenskfödd kurd ställer jag mig frågan: vad krävs då för att jag ska vara svensk? Jag har strävat hela mitt liv för att språkligt och kulturellt komma ikapp det jag inte har fått hemifrån, säger hon.

Trots politiska beröringspunkter menar Redar att synen på nationell tillhörighet sätter en tydlig gräns mot Sverigedemokraterna.

– För mig är SD ett parti som alltid halkar tillbaka till sin etnonationalism, säger hon.

Från SD håll avvisas dock kritiken bestämt. Riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD), som själv är iranier, förklarar att SD:s linje är att invandrare är svenskar om de själva anser sig vara det.

– Vi kan inte dubba någon till svensk, det gör inte politiker. Lawen Redar avgör själv sin nationella identitet, säger Nima Gholam Ali Pour till SVT.

Han har ingen förståelse för anklagelsen att SD skulle bluffa om sin princip om "öppen svenskhet".

– Nej, hon har ingen insyn i vårt parti. Vi har många väljare med utländsk bakgrund som har förtroende för oss och tycker att vi är inkluderande och för att de ser att vi står upp för vår princip om öppen svenskhet.

– Man är formellt svensk om man är svensk medborgare, säger Nima Gholam Ali Pour.

Även SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att svenskhet är detsamma som att vara svensk medborgare i en riksdagsdebatt i höstas:

– Är man svensk medborgare så är man svensk, förklarade han.

Tidöregeringen, som har Sverigedemokraterna som främsta regeringsunderlag, har hittills delat ut närmare 200.000 nya medborgarskap.

