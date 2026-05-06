Akilov i fängelset: "Kommer göra Drottninggatan igen"

Rakhmat Akilov, 48, är dömd för terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Fem personer mördades och flera andra skadades.

Han greps direkt efter dådet och har sedan dess suttit frihetsberövad. Efter en längre tid på Kriminalvårdens högsäkerhetsavdelningar Fenix flyttades han för omkring ett år sedan till anstalten i Tidaholm, som också har högsta säkerhetsklass.

Enligt Expressen har Akilov återigen hamnat i bråk på fängelset. Den här gången handlade det om att han ville byta cell.

När personalen meddelade att bytet skulle ta en dag blev han upprörd.

"Rakhmat Akilov blir agiterad om att han inte får byta cell", står det i Kriminalvårdens rapport.

Enligt rapporten ska Akilov då ha hotat personalen.

– Om jag inte får min vilja igenom i dag kommer jag att göra Drottninggatan igen. Ni får en timme på er.

Efter händelsen låstes han in igen. Några dagar senare förhördes han om saken och försökte då tona ned uttalandet.

Akilov hävdade att personalen hade missförstått honom eftersom hans svenska "inte är så korrekt".

– Jag kunde inte hitta rätt ord. Jag menade inte att jag skulle skapa kaos, säger Akilov i förhöret enligt Expressen.

Kriminalvården godtog inte förklaringen och Akilov fick i stället en varning.