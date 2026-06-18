© Pixabay
 

Allt fler centralbanker flyttar hem sitt guld

Publicerad 18 juni 2026 kl 12.37

Ekonomi. Centralbankerna vill köpa mer guld. Samtidigt tar allt fler länder hem sitt guld från utländska finanscentrum och placerar det i egna valv i stället. Det visar World Gold Councils årliga undersökning, som bygger på svar från 74 centralbanker.

Dela artikeln

Nästan nio av tio svarande tror att centralbankernas globala guldreserver ökar under det kommande året. 45 procent räknar med att de egna innehaven blir större, skriver Realtid.

Fler centralbanker tar också hem sitt guld. I den nya mätningen uppger 9 procent att de har ökat lagringen på hemmaplan, mot 5 procent i fjol.

Bakgrunden är försämrade geopolitiska relationer till en följd av USA:s agerande på den internationella scenen. Efter Rysslands invasion av Ukraina har ryska tillgångar på omkring 300 miljarder dollar frysts, vilket fått andra länder att bekymra sig för att få sina egna tillgångar beslagtagna om de hamnar i konflikt med USA.

– Rädslan för att tillgångarna inte går att komma åt utomlands driver sedan 2022 vissa centralbanker att ta hem guld, säger UBS-analytikern Giovanni Staunovo till CNBC.

Centralbankerna köpte netto 244 ton guld under första kvartalet, 3 procent mer än samma period i fjol. Kina, Indien och Polen hör till länderna som bygger upp reserverna mest.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1015179163

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1015179164

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Livstids fängelse för Poya Shafie

Rawa Majids högra hand döms för grov gängrelaterad brottslighet. "Brotten är oerhört samhällsskadliga."0 

Ekonominyheter

Invandrarfamiljers standard har ökat mest

Nya rapporten från Försäkringskassan. . Mäter ökningen av ekonomisk standard under de senaste tio åren.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.