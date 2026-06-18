Allt fler centralbanker flyttar hem sitt guld

Nästan nio av tio svarande tror att centralbankernas globala guldreserver ökar under det kommande året. 45 procent räknar med att de egna innehaven blir större, skriver Realtid.

Fler centralbanker tar också hem sitt guld. I den nya mätningen uppger 9 procent att de har ökat lagringen på hemmaplan, mot 5 procent i fjol.

Bakgrunden är försämrade geopolitiska relationer till en följd av USA:s agerande på den internationella scenen. Efter Rysslands invasion av Ukraina har ryska tillgångar på omkring 300 miljarder dollar frysts, vilket fått andra länder att bekymra sig för att få sina egna tillgångar beslagtagna om de hamnar i konflikt med USA.

– Rädslan för att tillgångarna inte går att komma åt utomlands driver sedan 2022 vissa centralbanker att ta hem guld, säger UBS-analytikern Giovanni Staunovo till CNBC.

Centralbankerna köpte netto 244 ton guld under första kvartalet, 3 procent mer än samma period i fjol. Kina, Indien och Polen hör till länderna som bygger upp reserverna mest.