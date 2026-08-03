Max restauranger ska bli helt kontantfria

Förändringen inleddes som ett pilotprojekt under våren men har därefter byggts ut. Av kedjans 166 svenska restauranger är 112 nu permanent kontantfria.

– Idag är 112 av 166 MAX-restauranger i Sverige permanent kontantfria. På sikt är ambitionen att bli helt kontantfria, men utvecklingen styrs av efterfrågan, säger presskontakten Karolina Bjernefalk till Nu.se.

På dessa restauranger hänvisas kunderna till kort eller andra digitala betalningslösningar.

Max hävdar att personalens säkerhet som det främsta skälet till förändringen. Företaget bedömer att risken för rån och inbrott minskar när det inte finns några kontanter i restaurangerna, särskilt under kvällar och nätter.

Enligt Karolina Bjernefalk har förändringen tagits emot väl.

– Vi ser flera positiva effekter. Framför allt bidrar kontantfria restauranger till en ökad trygghet för våra medarbetare. Samtidigt upplever vi att betalningsmomentet blir smidigare för många gäster. Vi har inte heller sett någon större mängd synpunkter eller klagomål kopplade till förändringen.

Utvecklingen sker samtidigt som Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har betonat vikten av att kontanter finns kvar som betalningsmedel. Sedlar och mynt kan bland annat fungera som reserv vid kriser och längre störningar i de digitala betalsystemen.