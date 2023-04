Amerikansk ilska när Orbán visar stöd för Trump

"Fortsätt kämpa, herr president! Vi är med dig!" skriver Orbán i ett inlägg på Twitter i samband med rättsprocessen mot Trump i New York.

Inlägget har fått David Pressman, USA:s ambassadör i Ungern, att reagera.

I ett svar till Orbán citerar Pressman ett utspel från Ungerns utrikesminister Péter Szijjártós om att den ungerska regeringen inte blandar sig i andra länders inrikespolitik.

David Pressman, som utsetts till ambassadör av Bidenadministrationen, har grälat mycket med Szijjártó de senaste månaderna. USA-ambassadören anklagar Ungern för att gå Putins ärenden, medan Szijjártó har svarat att "den eran är över" då det var acceptabelt att utländska representanter kom och "berättade för oss hur vi ska leva i våra egna länder".

Donald Trump har delat Viktor Orbáns inlägg på sin sociala medieplattform Truth Social.

The Foreign Minister of Hungary, Péter Szijjártó, a few weeks ago: “We show our respect by not interfering in the internal politics of other countries, by not expressing our opinions or trying to influence them.” https://t.co/S6q9VLx8cU

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) April 3, 2023