Amerikanska högerprofiler betalda av Putin

Flera kända amerikanska högerprofiler, däribland Tim Pool, Dave Rubin och Benny Johnson, har tagit emot betalningar från ryska myndigheter för att sprida Kremls budskap i sociala medier.

Detta framkom nyligen i samband med ett federalt åtal från det amerikanska justitiedepartementet mot två anställda vid den ryska statliga mediekanalen RT, Kostiantyn Kalashnikov och Elena Afanasyeva.

Please tell me the difference between this and Russian state TV.



Tim's wincing and banging the table over how "evil" Ukraine is... just like his favorite Russian propagandists overseas.pic.twitter.com/QqLIncuAAP

— Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) August 24, 2024