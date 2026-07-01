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Scott Bessents möte med Zelenskyj i Kiev ska ha slutat i ett 45 minuter långt gräl.

Amerikanske ministern om Zelenskyj: "Som Mr Bean på crack"

Publicerad 1 juli 2026 kl 14.10

Utrikes. USA:s finansminister Scott Bessent ville inte att Volodymyr Zelenskyj skulle släppas Vita huset. I en ny bok beskrivs hur han ska ha kallat Ukrainas president för "den där lilla jäveln", ett "särbarn" och "Mr Bean på crack".

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Uppgifterna släpps i boken Regime Change, skriven av New York Times-journalisterna Maggie Haberman och Jonathan Swan, rapporterar The Guardian.

Inför kaosmötet med Zelenskyj i Ovala rummet den 28 februari 2025 var flera av Donald Trumps medarbetare oroliga för att det skulle spåra ur, enligt boken. Den dåvarande nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz försökte förgäves få fram budskapet att Zelenskyj måste tvingas dra på sig en kostym.

Finansminister Scott Bessent ska samtidigt ha varnat Trump för att över huvud taget släppa in Zelenskyj i Vita huset innan Ukraina skrivit under det mineralavtal som var på bordet.

– Jag har haft att göra med den där lilla jäveln ("that little fucker"), ska Bessent enligt boken ha sagt om Zelenskyj till personer i sin närhet.

– Han är knepig. Han är som européernas särbarn. Och han beter sig som Mr Bean på crack.

Mötet slutade i en diplomatisk katastrof. Trump och vicepresident JD Vance gick hårt åt Zelenskyj, bland annat för att han enligt dem inte visade tillräcklig tacksamhet för USA:s stöd – och för att han inte bar kostym.

Efteråt uppgav Bessent för Bloomberg att Zelenskyj hade gjort "ett av de stora diplomatiska självmålen".

– Jag var chockad, chockad över att president Zelenskyj kom till Ovala rummet, betedde sig så här, talade till presidenten, talade till vicepresidenten, men framför allt visade sådan respektlöshet mot det amerikanska folket, sade han.

Boken beskriver också hur Bessent tidigare reste till Ukrainas huvudstad för att försöka få Zelenskyj att skriva under mineralavtalet. Mötet ska ha slutat i ett gräl.

"I 45 minuter skällde männen på varandra", skriver författarna enligt The Guardian.

Till slut ska Bessent ha vänt sig till Zelenskyj och sagt: "Vad fan vill du göra?"

En annan uppgift i boken kan bli särskilt pinsam för finansministern. Bessent ska nämligen ha jämfört sin egen chef Donald Trump med vänsteroligarken George Soros – som han själv tidigare var affärspartner med.

– De är samma sorts djur, ska Bessent ha sagt.

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