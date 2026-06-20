Analysen: Nästan villkorslös amerikansk kapitulation

Lars Bern har tidigare varit vd för bland annat Ångpanneföreningen och är i dag känd som systemkritisk analytiker i frågor om geopolitik, klimat och globalism.

Enligt Bern var Trumps stora misstag att lita på Israels bedömning av Iran. Han menar att Benjamin Netanyahu och Mossadledningen övertygade USA om att den iranska regimen snabbt skulle falla efter militära attacker.

Så blev det inte, konstaterar Bern. I stället har Iran visat sig militärt starkare än väntat, samtidigt som USA enligt honom tvingas acceptera ett nytt maktförhållande i Mellanöstern.

– Av allt att döma tyder de icke-officiella kommentarer man har sett väldigt mycket på att amerikanerna i stort sett har kapitulerat, säger Bern.

Bern menar också att USA roll i regionen har försvagats kraftigt. Den amerikanska maktställningen har länge byggt på säkerhetsgarantier till Gulfstaterna, men den garantin har enligt honom nu kollapsat.

Särskilt anmärkningsvärt är enligt Bern att Israel tycks hållas utanför de avgörande förhandlingarna mellan USA och Iran. Han tolkar det som att Trumpadministrationen inte längre litar på Netanyahu, som han menar har ett starkt intresse av att konflikten fortsätter.

Berns slutsats är att USA och Israel har missbedömt både Irans militära styrka och regimens stabilitet.

Om uppgörelsen håller kan USA enligt honom komma ur konflikten med ”lite bränd päls” – men den större konsekvensen är att den amerikanska dominansen i Mellanöstern har fått en allvarlig knäck.