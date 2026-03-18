© Polisen, Lars Hermansson
ANna sågs senast i närheten av Örebro slott.

Anna, 57, försvann spårlöst vid slottet

Publicerad 18 mars 2026 kl 13.53

Inrikes. En 57-årig kvinna är försvunnen i Örebro. Nu pågår en omfattande sökinsats kring slottet och Svartån – och polisen har gått ut med en bild på den försvunna för att få hjälp från allmänheten.

Kvinnan, som enligt Missing People är 57 år och heter Anna, sågs senast sent på lördagskvällen i närheten av Slottet/Järntorget i Örebro.

Hon hade då lämnat en restaurang tillsammans med en bekant, men de gick åt olika håll.

Efteråt ska hon ha rört sig i riktning mot slottet. Sedan dess har ingen haft kontakt med henne.

Anhöriga slog larm till polisen på söndagen. Under natten och de följande dagarna har området genomsökts utan resultat.

På måndagen genomfördes en större insats kring Svartån, där delar av slottsparken spärrats av. Räddningstjänsten har sökt i vattnet samtidigt som polisen arbetar på land.

Polisen uppger att det i nuläget inte finns något som tyder på brott, men att det inte heller går att utesluta.

Kvinnans telefon är enligt polisen inte längre aktiv.

Anna beskrivs som cirka 164 centimeter lång med ljust grått hår och svarta glasögon. Vid försvinnandet bar hon en mörk jacka, mörka jeans och troligen sportskor.

Polisen vill nu ha hjälp från allmänheten:

"Den som tror sig ha sett henne efter klockan 21.00 i lördags eller har uppgifter om kvinnan att lämna ombeds kontakta polisen via 114 14 och begära att kopplas till regionledningscentralen i Örebro. Är det akut ska man ringa 112."

Nyheter från förstasidan

Förslaget: De ska bli av med sina svenska pass

Nu är utredningen om indragna medborgarskap klar – till slut. "Medborgarskapet är mer än bara ett pass."0 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.