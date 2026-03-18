Anna, 57, försvann spårlöst vid slottet

Kvinnan, som enligt Missing People är 57 år och heter Anna, sågs senast sent på lördagskvällen i närheten av Slottet/Järntorget i Örebro.

Hon hade då lämnat en restaurang tillsammans med en bekant, men de gick åt olika håll.

Efteråt ska hon ha rört sig i riktning mot slottet. Sedan dess har ingen haft kontakt med henne.

Anhöriga slog larm till polisen på söndagen. Under natten och de följande dagarna har området genomsökts utan resultat.

På måndagen genomfördes en större insats kring Svartån, där delar av slottsparken spärrats av. Räddningstjänsten har sökt i vattnet samtidigt som polisen arbetar på land.

Polisen uppger att det i nuläget inte finns något som tyder på brott, men att det inte heller går att utesluta.

Kvinnans telefon är enligt polisen inte längre aktiv.

Anna beskrivs som cirka 164 centimeter lång med ljust grått hår och svarta glasögon. Vid försvinnandet bar hon en mörk jacka, mörka jeans och troligen sportskor.

Polisen vill nu ha hjälp från allmänheten:

"Den som tror sig ha sett henne efter klockan 21.00 i lördags eller har uppgifter om kvinnan att lämna ombeds kontakta polisen via 114 14 och begära att kopplas till regionledningscentralen i Örebro. Är det akut ska man ringa 112."