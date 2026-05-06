Indisk SD-politiker låtsades vara "svensk domare" i hemlandet – stängs av

Navdeep Singh Bhatia är andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Upplands-Bro och vice gruppledare i partiets fullmäktigegrupp. Han har också haft uppdrag som nämndeman i Svea hovrätt.

Anledningen till att SD-politikern får lämna posten som nämndeman är uppgifter som framkommit från hans resor till sitt hemland Indien.

Ett av exemplen gäller ett besök vid juristhögskolan Chandigarh Law College i Indien. Där höll han en föreläsning för juriststudenter och presenterades som "justice" – alltså hög juristdomare – vid Svea hovrätt i Stockholm.

"Very Impressive & Insightful"

På foton som lagts upp från föreläsningen på Instagram beskrivs Singh Bhatia som "Hon'ble Mr. Justice Navdeep Singh Bhatia". Föreläsningen beskrivs av skolan som "Very Impressive & Insightful".

Vid ett annat evenemang deltog SD-politikern för ett par år sedan tillsammans med Indiens premiärminister Narendra Modi. Även då betecknades han som "Justice, Svea High Court of Stockholm".

Svea hovrätt markerar att nämndemän inte har sådana uppdrag.

"Hovrätten lämnar inte några som helst uppdrag till nämndemän att agera på hovrättens vägnar", skriver domstolen i en kommentar till TV4 Nyheterna.

Hovrätten uppger att man fått kännedom om uppgifter om att Bhatia "bl.a. i samband med utlandsresor ska ha utgett sig för att vara domare i Sverige". Den 31 mars 2026 beslutade hovrätten att omedelbart stänga av honom från tjänstgöring.

"Extremt hög status att vara domare"

Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet, reagerar på titeln.

– Att vara "justice" är inte att vara domare vilken som helst, utan det är en hög juristdomare. I det ligger att utge sig för att vara professionell juristdomare, säger han till TV4 Nyheterna.

Bylander noterar att det i vissa länder är "extremt hög status att vara domare och då förstås juristdomare".

TV4 uppger också att det finns uppgifter om att domartiteln använts för att få förmåner i Indien. Ett exempel är ett bröllop där Bhatia enligt kanalen ska ha tilldelats säkerhetspersonal och beskrivits som domare i inbjudan.

Bhatia har överklagat avstängningen till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Svea hovrätt utreder ärendet och avböjer intervju. TV4 har sökt Bhatia utan att få svar.

Navdeep Singh Bhatia är född i Punjab i Indien och flyttade till Sverige 1988.